TEV Miesbach will die Löwen zähmen

TEV in Waldkraiburg zu Gast

Von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach kann beim EHC Waldkraiburg die Bayernliga-Playoffs beinahe fix machen, während es für die Gastgeber wohl die letzte Chance ist.

Miesbach – Zum vorletzten Auswärtsspiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde reist der TEV Miesbach am heutigen Freitag nach Waldkraiburg. Um 20 Uhr sind die Kreisstädter bei den Löwen zu Gast. In der Hauptrunde lieferten sich die beiden Klubs in Waldkraiburg ein spannendes Match, das der TEV am Ende mit 3:2 für sich entschied. Auch beim Heimspiel gingen die Rot-Weißen als Sieger vom Eis (6:3).

Während die Miesbacher in der Tabelle auf Augenhöhe mit dem EHC Klostersee an der Tabellenspitze marschieren, ist das Spiel gegen den TEV für die Waldkraiburger wohl die letzte Chance, noch einmal in den Kampf um die Playoff-Plätze einzugreifen. Mit neun Zählern aus neun Spielen muss der EHC in den verbleibenden fünf Spielen dringend punkten, will man ein vorzeitiges Saisonende Anfang März noch vermeiden. In der zurückliegenden Woche trafen die Löwen zweimal auf die Schongau Mammuts. Auf einen 7:4-Heimsieg folgte am Mittwoch eine 2:3-Heimniederlage. Die besten Scorer der Hausherren sind Christian Neuert mit 15 Punkten aus bislang neun Spielen und Michal Popelka mit elf Zählern. Stammkeeper der Waldkraiburger ist Christian Lode, der es auf einen Gegentorschnitt von 3,49 bringt.

Den Gästen ist die Playoff-Teilnahme hingegen kaum mehr zu nehmen, Ziele gibt es für den Rest der Aufstiegsrunde aber dennoch. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und mit Grafing im Gleichschritt bleiben, damit wir beim Heimspiel gegen den EHC Klostersee im Kampf um den ersten Platz noch alles selbst in der Hand haben“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl.

Baindl warnt vor Waldkraiburg

Personell sieht es bei den Miesbachern gut aus. Dusan Frosch und Patrick Asselin sind wieder ins Training eingestiegen. Ob sie heute Abend auflaufen können, entschied sich beim Abschlusstraining gestern Abend, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war. Ansonsten kann Baindl aus dem Vollen schöpfen.

Zudem dürfen die TEV-Cracks mit lautstarker Unterstützung von den Rängen rechnen, da sich ein Fanbus auf die Reise nach Waldkraiburg machen wird. „Wir freuen uns immer, wenn Fans mit dabei sind. Das war in Grafing schon super, und die Spieler merken und honorieren das“, erläutert Baindl.

Für die Gäste gilt es in Waldkraiburg, über 60 Minuten konzentriert zu agieren und beispielsweise an das Auswärtsspiel in Grafing anzuknüpfen. „Waldkraiburg hat eine gefährliche Mannschaft mit viel Erfahrung. Hinzu kommen junge und gut ausgebildete Spieler aus Rosenheim. Wir haben uns schon in der Hauptrunde schwergetan und müssen von der ersten Minute an bereit sein“, gibt der Miesbacher Coach die Richtung vor. ts