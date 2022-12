TEV Miesbach will in Waldkraiburg die Auswärtsmisere beenden

Jubeln wollen die Miesbacher auch im Rückspiel gegen den EHC Waldkraiburg. © STeffen Gerber

Der TEV Miesbach will beim EHC Waldkraiburg die Serie von zwei Niederlagen auf fremden Eis in Folge beenden.

Miesbach – Zwei Niederlage auf fremdem Eis musste der TEV Miesbach zuletzt einstecken. Die Kreisstädter unterlagen in Pegnitz mit 1:3 und in Dorfen mit 3:4. Am Sonntag will man im Lager des TEV die Auswärtsmisere beim Gastspiel in Waldkraiburg beendet. Das Duell beim langjährigen Bayernliga-Rivalen wird um 17.15 Uhr angepfiffen und auf SpradeTV live gestreamt.

Den bisherigen Saisonverlauf würde man bei den Löwen aus Waldkraiburg am liebsten in ein Tuch des Schweigens hüllen. Mit 17 Punkten aus 17 Spielen liegen die EHC-Cracks auf Platz zwölf des Bayernliga-Klassements und damit weit hinter den eigenen Ambitionen. In den vergangenen Jahren hatten die Waldkraiburger stets zu den Top-Teams der Liga gehört. Der Rückstand auf den achten Platz, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt, beträgt heuer allerdings bereits elf Zähler. So werden sich die Löwen in dieser Spielzeit wohl mit der Abstiegsrunde anfreunden müssen.

Die sportlichen Probleme konnte auch ein Trainerwechsel zu Beginn der Saison nicht lösen. Markus Berwanger löste die Piskunov-Brüder an der Bande ab, ein Aufwärtstrend war im Anschluss aber nicht zu erkennen. Vielmehr warten die Löwen seit dem 6:0 gegen den EV Pegnitz Mitte Oktober auf einen Sieg vor heimischer Kulisse. „Waldkraiburg hat heuer einige Probleme und viele Ausfälle. Dort zu spielen, ist immer schwer, denn sie haben eine starke erste Reihe mit Michael Popelka und Christian Neuert. Wir wollen trotzdem drei Punkte holen“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl.

TEV gewann Hinspiel mit 5:3

Allerdings haben auch die Kreisstädter momentan mit einer Vielzahl an Ausfällen zu kämpfen. Bobby Slavicek, Maximilian Meineke und Sebastian Deml sind verletzt, Matthias Bergmann fehlt gegen seinen Ex-Verein krankheitsbedingt. Auch Timon Ewert fällt mit einer Erkältung aus. Zumindest hat Stefan Mechel seine Sperre aus dem Dorfen-Spiel abgesessen und kann wieder auflaufen. Auch Johannes Bacher wird wohl wieder mit dabei sein. Vorausgesetzt es gab beim Freitagsspiel gegen den EC Pfaffenhofen, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war, keine weiteren Verletzungen oder Sperren, stehen den Miesbachern am Sonntag wohl gute drei Reihen zur Verfügung, die allerdings auch mit dem Kräfteverschleiß des Freitagsspiels zurechtkommen müssen.

Das Hinspiel entschied der TEV mit 5:3 für sich, mit einem ähnlichen Resultat könnten Baindl und sein Team sicherlich auch am Sonntag gut leben. Schließlich geht es in den restlichen Vorrundenspielen bis Ende Januar vorwiegend darum, die Tabellenführung in der Bayernliga zu verteidigen, um dann mit einer optimalen Ausgangsposition in die Aufstiegsrunde zu gehen.