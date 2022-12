TEV Miesbach will sich im Derby gegen Geretsried selbst beschenken

Zurück auf dem Eis: Matthias Bergmann. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach will sich mit einem Heimsieg im Derby gegen den ESC Geretsried selbst zu Weihnachten beschenken.

Miesbach – Am heutigen Freitag wollen sich die Cracks des TEV Miesbach am Tag vor Heiligabend selbst beschenken. Um 20 Uhr steigt im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion das Derby gegen die River Rats Geretsried. Mit drei Punkten unter dem Christbaum dürfte die ohnehin sehr kurze Weihnachtspause den Kreisstädtern noch mehr Freude bereiten.

In den vergangenen Jahren war das Derby stets von Spannung geprägt. Auch das Hinspiel war eine enge Sache. Die Geretsrieder erwischten den besseren Auftakt, am Ende setzte sich aber der TEV mit 5:3 durch. Ein ähnliches Spiel erwartet TEV-Coach Michael Baindl auch heute Abend: „Wir haben uns gegen Geretsried schon immer schwergetan. Sie sind eine Mannschaft, die viel spekuliert und schwer zu spielen ist. Wir müssen aufpassen, denn sie lauern ständig auf Konter. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Spiel durchziehen und von Anfang an Gas geben.“

Pünktlich zum Derby steht den Miesbachern auch wieder Matthias Bergmann zur Verfügung, der seine Erkältung auskuriert hat. Dafür kann Michael Grabmaier aus beruflichen Gründen nicht auflaufen. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Bobby Slavicek, Florian Heiß und Sebastian Deml. Da es um die Personaldecke in der Defensive wieder besser bestellt ist, rückt Alexander Thyroff zurück auf die angestammte Position im Sturm. Zwischen den Pfosten stehen wird beim Derby Anian Geratsdorfer.

TEV will zu Hause weiter ungeschlagen bleiben

Aktuell sind die Miesbacher in guter Form und die Tormaschine kam zuletzt auch in Schwung. Sowohl beim Heimsieg gegen Pfaffenhofen, wie auch in den letzten beiden Auswärtsspielen in Waldkraiburg und Schongau feierte der TEV klare Siege und will an die gezeigten Leistungen anknüpfen.

Für einige Spieler wie Max Hüsken oder Stefano Rizzo ist das Derby zugleich ein Duell mit den ehemaligen Teamkollegen und auch Baindl selbst hat eine Geretsrieder Vergangenheit. „Mit einem Sieg wäre die Grundlage für schöne Weihnachten gelegt. Es wird sicher ein heißes Spiel, denn Geretsried ist eine gefährliche Mannschaft, die zuletzt starke Ergebnisse abgeliefert hat. Aber zu Hause wollen wir gewinnen“, erklärt Baindl. Die Miesbacher sind in der bisherigen Spielzeit im heimischen Stadion nämlich noch ungeschlagen, das soll auch so bleiben.

Geretsried mit Siegesserie

Die Gäste überzeugten in den zurückliegenden Begegnungen mit fünf Siegen am Stück und gingen seit Ende November nicht einmal als Verlierer vom Eis. Dadurch haben sich die River Rats in der Tabelle nach vorne gearbeitet und dürfen sich durchaus noch Chancen auf den Einzug in die Meisterrunde ausrechnen. Die Scorerliste der Gäste führen aktuell Ondrej Horvath (elf Tore/14 Assists), Florian Strobl (6/15) und Daniel Bursch (10/10) an. Für Spannung ist heute Abend also gesorgt.

Da zahlreiche Schlachtenbummler aus dem Nachbarlandkreis erwartet werden, hoffen die Miesbacher wieder auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans. Um Schlangen an der Abendkasse zu vermeiden, bitten die TEV-Verantwortlichen darum, die Eintrittskarten möglichst vorab im Online-Ticket-Shop zu beziehen. ts