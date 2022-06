Ewert bleibt: TEV-Torhüter-Trio steht - Auch Mechel und Nowak verlängern

Ein wichtiger Baustein soll Timon Ewert in der kommenden Saison beim TEV Miesbach sein. Es ist sein siebtes Jahr an der Schlierach. © THOMAS PLETTENBERG

Der TEV Miesbach hat den Kader für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga beinahe beisammen. Drei Cracks verlängern ihre Verträge, ein Jugendspieler rückt auf.

Miesbach – Das Sommertraining läuft bereits, im Laufe dieser Woche werden die Cracks des TEV Miesbach erstmals auf dem Eis im „Mia helfn zam“-Stadion trainieren. Entsprechend sind die Verantwortlichen auch in Sachen Kaderzusammenstellung in der finalen Phase. Nun vermelden die Miesbacher vier Vertragsverlängerungen in der Defensive.

Nachdem Anian Geratsdorfer seinen Vertrag bereits verlängert hat (wir berichteten), steht nun das komplette Torhüter-Trio. Auch Timon Ewert bleibt den Kreisstädtern treu, zudem rückt mit Felix Mühldorfer ein Talent aus dem Nachwuchs ins Bayernliga-Team auf. Außerdem haben mit Stefan Mechel und Andreas Nowak zwei Verteidiger ihre Verträge an der Schlierach verlängert.

Ewert geht bereits in sein siebtes Jahr beim TEV. Der 32-jährige Keeper war 2016 aus Germering zu den Kreisstädtern gekommen. Ein Jahr später kehrte Geratsdorfer aus Bad Tölz zu seinem Ausbildungsverein zurück und bildet seitdem ein bewährtes Torhüter-Duo mit Ewert, das in der Bayernliga von der Qualität her wohl seinesgleichen sucht. Ewert stand bereits 119 Mal für die Miesbacher auf dem Eis und gehörte vom Gegentorschnitt her stets zu den Top-Keepern der Spielklasse.

Baindl: „Froh, sie in der Mannschaft zu haben.“

Mit Mühldorfer rückt zudem ein erst 16 Jahre altes Talent in den Herrenbereich auf, das bereits in der vergangenen Saison erste Erfahrungen bei der ersten Mannschaft, bei der SG Schliersee/Miesbach 1b und der SG Schliersee 1b/Miesbach 1c in der Bayern-, Landes- und Bezirksliga sammeln konnte. „Timon hatte ein schwieriges Jahr, wird aber heuer wieder zu seiner alten Form zurückfinden. Mit Ewert und Geratsdorfer haben wir das beste Torwartgespann der Liga. Auch Felix ist schon sehr weit, er hat eine super Einstellung im Training und will sich stetig verbessern“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl zum Torhüter-Trio.

Stefan Mechel © THOMAS PLETTENBERG

Seinem Heimatverein treu bleibt auch Mechel, der bereits in sein zehntes Jahr in Miesbach geht. Der 26-jährige Verteidiger durchlief den kompletten Nachwuchs des TEV und spielte mit 17 Jahren erstmals in der ersten Mannschaft. Mechel kann bereits auf 231 Einsätze zurückblicken, in denen er zwölf Tore erzielte und 49 Treffer auflegte.

Andreas Nowak © THOMAS PLETTENBERG

Ebenfalls in der Kreisstadt bleibt Nowak, der 2019 aus Rosenheim zum TEV gekommen war. Der 26-jährige ist gelernter Verteidiger, kann bei Bedarf aber auch im Angriff eingesetzt werden. In 83 Spielen für die Miesbacher erzielte er fünf Treffer und legte 23 Tore vor. „Stefan ist einer der wichtigen Bausteine in der Defensive. Er hat eine Menge Erfahrung, die er auf das Eis bringt. Andi hat eine sehr starke Aufstiegsrunde gespielt und gehört zu den Top-Verteidigern in der Liga. Ich bin froh, die beiden in meiner Mannschaft zu haben“, erklärt Baindl.