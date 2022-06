Tölzer Löwen testen beim TEV

Teilen

Einen genauen Blick auf die Entwicklung seiner Mannschaft – aber auch seine eigene – wird TEV-Coach Michael Baindl auch in der kommenden Saison werfen. © Thomas Plettenberg

Die Tölzer Löwen kommen zur Vorbereitung auch nach Miesbach und testen beim TEV.

Miesbach/Bad Tölz – Ein Derby zwischen dem TEV Miesbach und den Tölzer Löwen gab es schon einige Zeit nicht mehr. Nach dem Abstieg aus der DEL2 gehen die Tölzer in der neuen Saison in der Oberliga Süd an den Start. Jetzt haben die Löwen ihren Vorbereitungsplan bekannt gegeben. Aus Miesbacher Sicht ist dabei das Derby zwischen dem TEV und dem ECT am Sonntag, 4.September, im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion der Höhepunkt. ts

Die Vorbereitungsspiele der Tölzer Löwen im Überblick:

Sonntag, 21. August, 17 Uhr: Saisoneröffnung gegen die Starbulls Rosenheim (H).

Freitag, 26. August, 19.30 Uhr: EK Zell am See (H).

Samstag, 27. August, 19 Uhr: EK Zell am See (A).

Freitag, 2. September, 19.30 Uhr: Deggendorfer SC (H).

Sonntag, 4. September, 18 Uhr: TEV Miesbach (A).

Freitag, 16. September, 20 Uhr: Memmingen Indians (A).

Sonntag, 18. September, 17 Uhr: Starbulls Rosenheim (A).

Sonntag, 25. September, 16.30 Uhr Lindau Islanders (A).