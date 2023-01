Torwart-Debüt ohne Gegentor: TEV Miesbach schlägt EV Pegnitz mit 8:0

Dauerfeuer aufs gegnerische Tor: Der TEV Miesbach ließ dem EV Pegnitz keine Chance. Am Ende stand es 8:0. © Max Kalup

Ein lockerer Aufgalopp war das letzte Vorrundenspiel des TEV Miesbach gegen den EV Pegnitz. Das Team siegte mit 8:0 - und der erst 17-jährige Keeper schaffte ein Debüt nach Maß.

Miesbach – Ein lockerer Aufgalopp war das letzte Vorrundenspiel des TEV Miesbach gegen den EV Pegnitz. Die Gäste mussten auf zahlreiche Stammspieler verzichten, sodass die Kreisstädter mit dem Tabellenvorletzten der Eishockey-Bayernliga keine Probleme hatten und am Ende standesgemäß mit 8:0 siegten. Die Revanche für die 1:3-Niederlage im Hinspiel ist damit gelungen. Für die Tabelle war das Spiel ohnehin nicht mehr relevant, da der TEV bereits zuvor die Vorrundenmeisterschaft in der Tasche hatte. Mann des Abends war der erst 17-jährige Keeper Felix Mühldorfer, der bei seinem ersten Auftritt bei den Senioren gleich mit einem Shut Out glänzen konnte und ohne Gegentreffer blieb.

Die Hausherren mussten neben Bobby Slavicek (Aufbautraining) und Anian Geratsdorfer (gesundheitliche Probleme) auch auf Michael Grabmaier und Andreas Nowak (beide krank) verzichten. Zudem waren Lukas Kögl, Kilian Mühlpointner und Alexander Thyroff bei der SG Schliersee/ Miesbach 1b in Bayreuth im Einsatz.

Der TEV führte von Beginn an die Regie, agierte aber im Abschluss oftmals zu verspielt. So suchten die Cracks teilweise einmal zu oft den letzten Pass, statt in aussichtsreicher Position selbst abzuschließen. Einen großen Vorwurf konnte man ihnen dafür allerdings nicht machen, denn von den Gästen kam wenig bis gar nichts. So erlebte Mühldorfer einen langweiligen Arbeitstag. Wenn die Gäste dann aber doch einmal vors TEV-Gehäuse kamen, war er zur Stelle. Nach einem Pfostenschuss von Nick Endress eröffnete Felix Feuerreiter den Torreigen mit einem Schlenzer ins kurze Eck. Mit einer starken Einzelaktion bei angezeigter Strafe gegen die Gäste legte Matthias Bergmann das Tor zum 2:0-Pausenstand nach, bei dem er die gesamte Hintermannschaft aus Pegnitz umkurvte.

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Hausherren schnell für klare Verhältnisse. Wiederum Feuerreiter und Patrick Asselin mit einem Nachschuss in Überzahl stellten schnell auf 4:0. Nach einem schön ausgespielten Spielzug über Asselin traf Stefano Rizzo zum 5:0, den sechsten Treffer erzielte dann Endress, wiederum auf Vorarbeit des sehr überzeugenden Asselin. Das einseitige Duell war damit natürlich längst entschieden. Stefan Mechel per Schlenzer und wiederum Rizzo im Fallen stellten auf 8:0.

Ein wenig spannend wurde es dann in der letzten Minute, als der TEV zwei Strafen kassierte und die Gäste sogar den Keeper zogen, um wenigstens zum Ehrentreffer zu kommen. Doch die Miesbacher Defensive verteidigte wacker und hatte damit ihren Anteil am Shut Out beim Debüt von Mühldorfer. Diesen feierten die Fans anschließend bei der Ehrenrunde entsprechend.

„Es war kein leichtes Spiel, da es um nichts ging, außer im Rhythmus zu bleiben“, sagte TEV-Coach Michael Baindl. „In den letzten 45 Sekunden hat man gesehen, welchen Teamgeist die Mannschaft hat. Wie Matthias Bergmann oder Johannes Bacher bei 8:0 die Schüsse geblockt haben, sagt viel aus. Das zeigt den Charakter der Mannschaft und wodurch wir überhaupt erst so weit gekommen sind.“

ts

TEV Miesbach – EV Pegnitz 8:0 (2:0/4:0/2:0)

TEV: Mühldorfer (Ewert) – Bacher, Mechel, Bergmann, Kirsch, Deml – März, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Furch, Hüsken, Pölt.

Tore: 1:0 (11.) Feuerreiter (Furch, Kirsch), 2:0 (12.) Bergmann (Furch, Meineke), 3:0 (21.) Feuerreiter (Meineke, Furch), 4:0 (25.) Asselin (März, Bergmann) 5-4 PP, 5:0 (36.) Rizzo (Asselin, Endress), 6:0 (40.) Endress (Asselin, Bergmann) 4-4, 7:0 (45.) Mechel (Bergmann, Feuerreiter), 8:0 (57.) Rizzo (Furch, Bacher) 5-4 PP.

Strafen: TEV 8 - EVP 8.

Zuschauer: 283