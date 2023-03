Der Traum vom Titel lebt: TEV nach 4:2-Auswärtssieg im Halbfinale – Freitag gegen Erding

Durch einen überzeugenden Auftritt bejubelte der TEV um Grabmaier (l.) und Slavicek den Halbfinaleinzug. © cs

Der TEV Miesbach hat im Bayernliga-Viertelfinale die Serie gegen den ERSC Amberg gedreht und ist mit einem 4:2-Auswärtssieg in der Oberpfalz am Dienstagabend ins Halbfinale eingezogen.

Miesbach – Die Miesbacher knüpften an die starke Vorstellung des 5:0-Heimsiegs vom Sonntag an und hatten von Beginn an auch beim entscheidenden Duell die Partie im Griff.

Der TEV war ohne den beruflich verhinderten Felix Feuerreiter angereist und hatte durch Patrick Asselin die erste gute Möglichkeit. Ansonsten gab es außer einem Überzahlspiel für beide Seiten im ersten Abschnitt keine großen Höhepunkte. Chancen waren absolute Mangelware. Die beste Möglichkeit hatte Bobby Slavicek kurz vor der Pause. Bei seinem Alleingang trudelte die Scheibe, abgefälscht vom Amberger Keeper Timon Bätge, in Richtung des Tores. Doch ein Verteidiger der Hausherren klärte in letzter Sekunde auf der Linie. So ging es mit einem letztlich auch leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann aber gleich zur Sache. Asselin scheiterte bei einem Alleingang erst an Bätge und dann am Außenpfosten, danach startete Slavicek in Break in Überzahl, wurde dabei in letzter Sekunde von einem Amberger Schläger am Oberkörper getroffen und die Schiedsrichter entschieden auf Penalty. Diesen versenkte der Tscheche abgebrüht aus Schützensicht links über den Schoner von Bätge zum 0:1. Beim 0:2 hatten die Miesbacher Fortuna auf ihrer Seite. Ein Schuss von Stefan Mechel wurde von Bätge abgewehrt und landete von dort am Oberkörper von Michael Grabmaier, von wo die Scheibe ins Tor sprang.

Direkt vom Bully aus fiel allerdings der Anschlusstreffer durch einen Schlenzer ins linke Eck. Es folgte eine kurze Drangphase der Hausherren, die der TEV mit dem 1:3 jedoch schnell beendete. Nick Endress umkurvte das Gehäuse und legte ab in den Slot, wo Asselin den Puck ins Kreuzeck zimmerte. Mit der insgesamt hochverdienten Zwei-Tore-Führung ging es dann auch ins Schlussdrittel.

„Wir müssen defensiv gut stehen, dürfen aber nicht aufhören, nach vorne zu spielen“, hatte Endress im Pausen-Interview angemerkt, und genau das tat der TEV.

1:4 bringt die Entscheidung

Nachdem ein Amberger von einem abgefälschten Puck im Gesicht getroffen worden war, musste das Eis neu bereitet werden, ehe es zehn Minuten später endlich weiterging. Mit dem 1:4 war die Begegnung entschieden. Asselin zog nach einem Fehlpass der Hausherren freistehend im Angriffsdrittel ab und verwertete den Abpraller selbst. Damit waren die Amberger geschlagen und der TEV hatte keine Probleme, die Zeit herunterzuspielen.

Das 2:4, das elf Sekunden vor der Schlusssirene fiel, hatte für beide Seiten nur noch statistischen Wert. „Wir waren die ganze Serie über die spielerisch dominante Mannschaft. Wir waren sehr gut vorbereitet und haben die Serie verdient gewonnen. Wir haben unser Spiel durchgezogen und ich bin stolz auf das Team. Es hat schließlich der Erste gegen den Zweiten der Hauptrunde gespielt und in Amberg ist die Stimmung sehr aufgeheizt. Deshalb sind wir jetzt einfach nur froh, dass wir gewonnen haben“, resümierte TEV-Trainer Michael Baindl nach dem Halbfinal-Einzug seines Teams.

ERSC Amberg – TEV Miesbach 2:4 (0:0/1:3/1:1) TEV Miesbach: Ewert (Engler) – Bacher, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak, Deml – Mühlpointner, Kögl, Thyroff, März, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Rizzo, Hüsken, Pölt, Slavicek. Tore: 0:1 (25.) Slavicek PEN, 0:2 (27.) Grabmaier (Slavicek, Hüsken), 1:2 (27.) Köbele (Kirchberger, Campbell), 1:3 (33.) Asselin (Endress), 1:4 (43.) Asselin, 2:4 (60.) Mennear (Campbell). Strafen: ERSC 8 – TEV 10. Zuschauer: 1190.

ts