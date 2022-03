Trotz Sieg „nicht das Gelbe vom Ei“: TEV Miesbach schlägt Waldkraiburg mit 7:4 – Baindl hadert mit erstem Drittel

Überlegen trotz Startschwierigkeiten präsentierte sich der TEV gegen Waldkraiburg. In dieser Szene leitet Bobby Slavicek (r.) unter Beobachtung seines Teamkameraden Johannes Bacher einen neuen Angriff ein. © Steffen Gerber

Über mangelnde Unterhaltung konnten sich die Zuschauer beim Heimspiel des TEV Miesbach gegen den EHC Waldkraiburg im Rahmen der Bayernliga-Aufstiegsrunde nicht beschweren – auch wenn das Ergebnis für die Tabelle keine Relevanz mehr hatte. Am Ende setzten sich die Kreisstädter mit 7:4 durch.

Miesbach – TEV-Trainer Michael Baindl zeigte sich vor allem mit der Leistung im zweiten und dritten Drittel relativ zufrieden: „Man hat gemerkt, dass auf beiden Seiten die Luft etwas raus war. Gerade im ersten Drittel hat die Defensive keine Rolle gespielt. Das hat mir nicht gefallen, denn es ist nicht leicht, zum Start der Play-offs nächste Woche den Schalter wieder umzulegen.“

Nach einer Pausenansprache agierten die Rot-Weißen ab dem zweiten Durchgang wesentlich disziplinierter und schossen noch einen klaren Heimsieg heraus. „Das erste Drittel war nichts“, lautet Baindls Analyse, „Wir haben zu körperlos gespielt, und es war kein Zug drin. Im zweiten und dritten Drittel hatten wir dann gute Aktionen. Aber insgesamt war es nicht das Gelbe vom Ei.“

Auch wenn Waldkraiburg mit nur 13 Feldspielern angereist war, zeigten diese von Beginn an, dass sie keine Laufkundschaft sind, auch wenn der Einzug in die Play-offs schon vor diesem Wochenende nicht mehr möglich war. Der EHC ging in Führung, Florian Heiß egalisierte für die Miesbacher. Dann legten die Gäste zwei Treffer nach. Doch Stefan Mechel und Bobby Slavicek sorgten noch vor dem ersten Pausentee für ein 3:3-Unentschieden.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs übernahmen die Miesbacher dann mehr und mehr die Kontrolle über die Partie. Dennoch waren es erneut die Gäste aus Waldkraiburg, die mit 4:3 in Führung gingen. Florian Feuerreiter egalisierte für die Hausherren, und Franz Mangold gelang mit seinem Tor die erstmalige Führung für die Kreisstädter im zweiten Spielabschnitt.

Mit dem 5:4 ging es ins Schlussdrittel, in dem Felix Feuerreiter das Resultat mit einem Doppelpack auf 7:4 in die Höhe schraubte. Am Ende war der Erfolg auch in dieser Höhe gerechtfertigt.

„Der Sieg war insgesamt verdient, weil wir die bessere Mannschaft waren“, stellt Baindl fest. „Aber Waldkraiburg hat alles gegeben. Das ist eine gute Mannschaft. der EHC hatte heuer aber etwas Pech. Eigentlich hätte ich Waldkraiburg vor der Saison unter den letzten Vier gesehen.“

TEV Miesbach – EHC Waldkraiburg 7:4 (3:3/2:1/2:0)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Adelberger) – Bacher, Meier, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak – Heiß, Grabmaier, Meineke, Asselin, Fe. Feuerreiter, Kuhn, Rizzo, Mangold, Thyroff, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Tore: 0:1 (7.) Neuert (Popelka, Stanik), 1:1 (10.) Heiß (Meineke, Nowak), 1:2 (14.) Loboda (Neuert, Hradek), 1:3 (15.) Brenninger (Decker, Hradek), 2:3 (18.) Mechel (Fe. Feuerreiter, Slavicek), 3:3 (19.) Slavicek (Nowak, Grabmaier), 3:4 (31.) Hradek (Beck, Popelka) 5-4 PP, 4:4 (36.) Fl. Feuerreiter (Mangold, Slavicek) 5-4 PP, 5:4 (36.) Mangold (Mechel, Pölt), 6:4 (44.) Fe. Feuerreiter (Slavicek, Grabmaier), 7:4 (52.) Fe. Feuerreiter (Slavicek, Meier) 4-5 SH.

Strafen: TEV 10 – EHC 4.

Zuschauer: 249.