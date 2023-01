Unglaublicher Ausrutscher: TEV Miesbach kassiert gegen den ESV Buchloe eine 4:10-Klatsche

Unter Beschuss befand sich Miesbachs Goalie Anian Geratsdorfer gegen Buchloe. Vor allem nach dem Bruch im zweiten Drittel gab es immer wieder gefährliche Konter – nicht alle konnte er abwehren. © Christian Scholle

Das Gute vorab: Das Jahr 2023 kann für den TEV Miesbach in der Eishockey-Bayernliga nur besser werden. Beim ersten Spiel des Jahres 2023 im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion kamen die Kreisstädter gegen den ESV Buchloe mit 4:10 unter die Räder. Es war die erste Niederlage vor heimischer Kulisse in dieser Spielzeit.

Gründe gibt es dafür einige: Die Corona-Welle, die in der Vorwoche für die Spielabsage gegen Amberg gesorgt hatte, die harte Trainingswoche in der Vorbereitung auf die Zwischenrunde, fehlendes Scheibenglück und mangelnde Chancenverwertung, fehlende Zuordnung in der Defensive, individuelle Fehler und nicht zuletzt eine unterirdische Schiedsrichterleistung. „Wir sind froh, dass Sebastian Deml wieder auf dem Eis stand und dass wir das Spiel ohne Verletzungen überstanden haben“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl bei der Pressekonferenz.

Die Miesbacher mussten gegen Buchloe auf die beiden Langzeitverletzten Bobby Slavicek und Florian Heiß sowie den kranken Alexander Kirsch verzichten. Maxi Meineke und Lukas Kögl kamen in der Landesliga-Mannschaft beim Spiel in Vilshofen (siehe Bericht unten) zum Einsatz. Gegen die Pirates kamen die Miesbacher schwungvoll aus der Kabine und schnürten die Gäste in deren Drittel ein. Chancen gab es zuhauf – wie Effizienz aussieht, zeigten aber die Gäste, die ihre ersten beiden Torschüsse bei schnellen Gegenstößen zu Treffern nutzten.

Die Miesbacher Defensive war das ganze Spiel über mehrmals unsortiert. Matthias Bergmann brachte die Hausherren heran, ehe Buchloe auf 1:3 davonzog. Der Kampfgeist der Rot-Weißen war nun geweckt. Patrick Asselin per Penalty und Shorthander sorgte mit einem Doppelpack für den 3:3-Pausenstand.

„Miesbach ist rausgekommen wie die Feuerwehr. Auch wenn wir glücklich mit 3:1 geführt haben, waren wir nach dem ersten Drittel eigentlich gut bedient mit dem 3:3“, bekannte ESV-Coach Christopher Lerchner. „Wir haben aus fünf Chancen drei Tore gemacht.“

Das zweite Drittel begann dann etwas ausgeglichener. Jeweils im Nachschuss fielen das 3:4 und das 4:4 von Thomas März. Dann standen die Miesbacher mit zwei Mann weniger auf dem Eis, und es gab Penalty sowie eine weitere Strafe wegen Reklamierens gegen den TEV. Den Penalty parierte TEV-Keeper Anian Geratsdorfer stark, doch die Scheibe sprang ihm aus der Fanghand und kullerte zum 4:5 über die Linie.

Die Schiedsrichter verloren ihre Linie nun vollkommen. „Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesehen habe, dass man ins eigene Abseits fahren kann“, sagt Baindl mit Galgenhumor. „Wir lachen jetzt darüber, aber das ist eigentlich Wahnsinn. Durch diese Entscheidungen hat es sich bei den Spielern hochgepusht. Solche Spiele passieren. Die letzten beiden Wochen waren nicht so leicht für uns mit Corona.“

„Das war eine Schande für das Eishockey“, war noch eine der harmloseren Aussagen der Zuschauer über die vollkommen überforderten Unparteiischen. Buchloe zog im folgenden in Überzahl auf 4:6 davon, und nach drei weiteren Strafen gegen den TEV eskalierte die Stimmung endgültig. Die Drittelpause musste nach einem Becherwurf und Plastiksplittern auf der Eisfläche vorgezogen werden. Nach dem 4:7 wurde das Spiel immer härter, was in einem vollkommen unnötigen Bandencheck gegen Andreas Nowak gipfelte, für die es eine Spieldauer gab.

Doch auch in Überzahl fehlte den Miesbachern das Glück und der Zug zum Tor. Buchloe legte hingegen zwei Tore nach.

Selbst beim Stand von 4:9 nahm Baindl in doppelter Überzahl den Keeper vom Eis, um noch einmal heranzukommen. Doch Buchloe machte das Ergebnis mit einem Empty Net Goal zweistellig.

„Das Spiel war unfassbar. Wir haben die ersten zehn Minuten dominiert, wenn es da 3:0 oder 4:0 steht kann niemand etwas sagen“, findet Baindl. „Im zweiten Drittel sind Sachen passiert, die wir nicht beeinflussen können. Dennoch haben wir auch nicht gut gespielt. Wir haben zu viele Chancen liegen lassen und individuelle Fehler gemacht, die zum Gegentor geführt haben.“ Dabei blickt Baindl schon wieder optimistisch nach vorn: „Solche Spiele hat man einmal im Jahr, und das haben wir jetzt Gott sei Dank hinter uns. Wir werden den Kopf nicht hängen lassen.“

TEV Miesbach – ESV Buchloe 4:10 (3:3/1:4/0:3)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Bacher, Mechel, Mühlpointner, Bergmann, Nowak, Deml – März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt.

Tore: 0:1 (2.) Krafczyk (Petrak), 0:2 (5.) Krafczyk (C. Wittmann, Petrak), 1:2 (7.) Bergmann (Asselin, Endress), 1:3 (10.) Podrezov (Vaitl), 2:3 (15.) Asselin PEN, 3:3 (18.) Asselin (Bergmann) 4-5 SH, 3:4 (26.) Schurr (Krafczyk), 4:4 (28.) März (Mechel, Furch) 5-4 PP, 4:5 (30.) Krafczyk PEN, 4:6 (32.) C. Wittmann (Schorer A., Nieberle) 5-4 PP, 4:7 (40.) C. Wittmann (Petrak, Schorer A.), 4:8 (44.) Podrezov (Schorer M., Vaitl) 5-4 PP 4:9 (45.) C. Wittmann (Podrezov, Schurr) 5-4 PP, 4:10 (53.) C. Wittmann (Petrak) ENG.

Strafen: TEV 20 – ESV 21 + Spieldauer gegen Schurr.

Zuschauer: 256.