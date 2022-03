Unnötige Niederlage: TEV verliert in Peißenberg

Ordentlich gefordert waren TEV-Kapitän Florian Feuerreiter (2.v.l.) und Johannes Bacher in Peißenberg. Ausgerechnet beim Tabellenletzten endete die Siegesserie der Miesbacher. © Roland Halmel

Der TEV Miesbach muss im Rennen um den Spitzenplatz der Bayernliga-Aufstiegsrunde einen Rückschlag hinnehmen: Die Kreisstädter verlieren beim Schlusslicht Peißenberg.

Miesbach – Das Freitagsspiel beim TSV Peißenberg hat die fünf Spiele andauernde Siegesserie des TEV Miesbach in der Bayernliga-Aufstiegsrunde beendet. Die Kreisstädter fanden nicht zu ihrem Spiel und mussten sich etwas unglücklich mit 3:6 geschlagen geben, obwohl sie über weite Strecken mehr Spielanteile hatten.

Merkwürdige Gegentreffer durch individuelle Patzer in der Defensivarbeit leiteten die Niederlage ein. Möglicherweise fehlte auch der letzte Zug, schließlich ist den Miesbachern der Einzug in die Playoffs, genauso wie das Heimrecht, nicht mehr zunehmen. „Es war einfach ein gebrauchter Tag. Wir haben 2:1 geführt und hatten dann zwei Alleingänge, aber wir haben das Tor nicht gemacht. Außerdem haben wir zu viele dumme Strafzeiten genommen. Aber lieber passiert das jetzt als in den Playoffs. Alle haben noch einmal gemerkt, dass man kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen darf“, erklärte TEV-Coach Michael Baindl.

Die Hausherren gingen mit dem ersten Torschuss nach zwei Minuten in Führung. Franz Mangold besorgte im Powerplay Mitte des ersten Abschnitts den Ausgleich. Nach dem 2:1 von Bobby Slavicek schient der TEV wie gewohnt auf die Siegerstraße abzubiegen.

TEV hat deutlich mehr Chancen

Allerdings hatten die Kreisstädter die Rechnung ohne den Tabellenletzten gemacht. Peißenberg glich aus und ging noch vor der zweiten Pause mit 3:2 in Führung. Besonders bei diesem Treffer machte die Miesbacher Defensive keinen guten Eindruck. „Wir hatten mehr Spielanteile und nach dem zweiten Drittel 35 zu sechs Torschüsse. Aber Peißenberg hat vor dem Tor mehr Willen gezeigt. Es war ein ähnliches Spiel wie in Schongau, mit dem Unterschied, dass wir damals den dritten Treffer gemacht und gewonnen haben“, sagte Baindl.

Peißenberg legte im Schlussabschnitt den vierten Treffer vor. Der TEV kämpfte sich zurück und gut zwei Minuten vor Ende gelang Matthias Bergmann in Überzahl der Anschlusstreffer. Die Miesbacher setzten nun alles auf eine Karte und nahmen Anian Geratsdorfer zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der Ausgleich fiel aber nicht mehr, vielmehr schraubten die Miners das Ergebnis mit zwei Empty Net Goals auf 6:3 in die Höhe.

Für die Miesbacher ist die Niederlage zwar kein Beinbruch, aber hoffentlich in Schuss vor den Bug zur rechten Zeit.

TSV Peißenberg – TEV Miesbach 6:3 (1:1/2:1/3:1)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Meier, Deml, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak - Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Asselin, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Frosch, Mangold, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (2.) Maier (Birkner, Ondörtoglu), 1:1 (12.) Mangold (Frosch, Slavicek) 5-4 PP, 1:2 (26.) Slavicek (Fe. Feuerreiter, Mechel), 2:2 (31.) Degenstein, 3:2 (37.) Vogl (Sertl) 5-4 PP, 4:2 (43.) Hörndl (Fissekis), 4:3 (58.) Bergmann (Fe. Feuerreiter, Deml) 5-4 PP, 5:3 (59.) Hörndl (Fissekis, Vogl) ENG, 6:3 (59.) Ondörtoglu ENG.

Strafen: TSV 16 - TEV 16.

Zuschauer: 180.