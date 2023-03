Unter Druck am stärksten: TEV Miesbach wahrt mit 3:2-Sieg gegen Erding Finalchance

An zwei Treffern war Max Hüsken beteiligt: Das 2:0 von Stefano Rizzo legte der TEV-Angreifer auf, das 3:1 erzielte Miesbachs Nummer 65 selbst. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach schlägt den TSV Erding mit 3:2 und gleicht Serie im Halbfinale der Eishockey-Bayernliga aus.

Miesbach – Unter Druck ist der TEV Miesbach heuer am stärksten. Vor dem vierten Duell der Bayernliga-Halbfinale-Serie gegen die Erding Gladiators war klar: Die Miesbacher brauchen einen Sieg vor heimischer Kulisse, um die Serie auszugleichen und die Chance auf den Finaleinzug zu wahren. Und die Cracks um Kapitän Johannes Bacher lieferten erneut. Der TEV siegte hochverdient mit 3:2. Die Hausherren versäumten es im erneut ausverkauften „Mia helfn zam“-Stadion angesichts eines deutlichen Chancenübergewichts und fünf (!!!) Pfostenschüssen allerdings, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Die Entscheidung über den Einzug ins Finale um die Bayerische Meisterschaft musste in der Serie nun Spiel fünf bringen, das gestern Abend in Erding ausgetragen wurde. Das Ergebnis finden Sie auf der Titelseite, wir berichten noch ausführlich.

Die Miesbacher konnten in Spiel vier wieder auf die Dienste des genesenen Nick Endress zurückgreifen, im Tor stand wie schon am Dienstag Timon Ewert. Der TEV kam druckvoll aus der Kabine und schnürte die Gäste, die auf ihren kranken Stammkeeper Christoph Schedlbauer verzichten mussten, in deren Verteidigungszone ein. Bereits nach zehn Sekunden hätte das 1:0 fallen müssen. Nach starker Vorarbeit von Michael Grabmaier scheiterte Bobby Slavicek jedoch am starken Schedlbauer-Vertreter Thomas Hingel.

Auf der anderen Seite war Ewert nach zehn Minuten erstmals gefordert und parierte stark gegen Tomas Plihal. Nach zwölf Minuten durften die Miesbacher Fans zum ersten Mal jubeln, als Grabmeier eine Einzelaktion zum 1:0 vollendete und Hingel auf dem falschen Fuß erwischte. Der TEV drückte weiter, doch sowohl Endress, als auch Slavicek scheiterten am Aluminium, sodass es beim Stand von 1:0 in die erste Pause ging, womit die Gäste noch gut bedient waren.

TEV erarbeitet sich Zwei-Tore-Vorsprung

Auch das zweite Drittel dominierte der TEV. In eigener Unterzahl konnten sich die Hausherren auf Ewert verlassen und kämpften um jede Scheibe. Slavicek hätte sogar bei einem Break auf 2:0 erhöhen können. Er scheiterte jedoch an Hingel. 29 Minuten waren gespielt, als der Gäste-Keeper zum zweiten Mal hinter sich greifen musste: Max Hüsken erkämpfte sich den Puck hinter dem Tor und Stefano Rizzo vollstreckte zum 2:0.

Allerdings kam Erding in Überzahl nach einem überlegten Spielzug per Schlagschuss zum Anschlusstreffer. Die Gäste erspielten sich anschließend ihre erste ernsthafte Druckphase, auf der anderen Seite verhinderte erneut der Pfosten den dritten Treffer des TEV. Eine Minute vor der Pause war es dann aber doch so weit. Andreas Nowak zog von der blauen Linie ab und Hüsken drückte die Scheibe im Nachschuss über die Linie.

Baindl: „Bestes Spiel der Serie“

Mit dem 3:1 im Rücken beschränkten sich die Miesbacher gegen weitgehend harmlose Gäste keineswegs auf das Verteidigen, sondern suchten im Schlussabschnitt die schnelle Entscheidung. In doppelter Überzahl agierten die Hausherren allerdings zu verspielt und konnten bei einem Break von Plihal durch einen Backcheck gerade noch das 3:2 verhindern. Dann scheiterte Patrick Asselin am Aluminium, ehe Erding knapp sechs Minuten vor Ende erstmals den Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm. In Überzahl trafen die Gladiators knapp vier Minuten vor Schluss noch zum 2:3, doch der TEV kämpfte aufopferungsvoll und brachte die knappe Führung über die Zeit.

„Wir waren von Anfang an die dominante Mannschaft, haben schlau gespielt und verdient geführt. Am Ende haben wir uns das Leben selbst etwas schwer gemacht. Nach dem 3:2 wurde es noch einmal spannend, aber insgesamt haben wir hochverdient gewonnen“, resümierte TEV-Coach Michael Baindl. „Das war unser bestes Spiel der Serie. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Das war extrem stark.“

TEV Miesbach – TSV Erding 3:2 (1:0/2:1/0:1)

TEV: Ewert (Engler) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Meier, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (11.) Grabmaier), 2:0 (29.) Rizzo (Pölt, Hüsken), 2:1 (35.) Waldhausen (Rukajärvi, Plihal) 5-4 PP, 3:1 (40.) Hüsken (Rizzo, Nowak), 3:2 (56.) Rukajärvi (Waldhausen, Michl) 5-4 PP.

Strafen: TEV 8 - TSV 8.

Zuschauer: 1050.