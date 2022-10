Verdienter Heimsieg: TEV Miesbach gewinnt 5:3 gegen Waldkraiburg

Teilen

Der erste Streich: Bobby Slavicek (r.) eröffnete nach elf Minuten den Torreigen im Heimspiel des TEV Miesbach gegen den EHC Waldkraiburg. Der Tscheche war an zwei weiteren Treffern beteiligt. © STeffen Gerber

Der TEV Miesbach ist in der Eishockey-Bayernliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den EHC Waldkraiburg gewannen die Kreisstädter mir 5:3.

Miesbach – Eine Glanzvorstellung war das Heimspiel des TEV Miesbach gegen den EHC Waldkraiburg am fünften Spieltag der Eishockey-Bayernliga noch nicht. Dennoch setzten sich die Kreisstädter souverän mit 5:3 durch und stehen mit zehn Punkten aus vier Partien in der Spitzengruppe der Liga.

Nach dem spielfreien Freitag, die Partie in Pfaffenhofen wurde wegen zahlreicher Kranker bei den Hausherren auf 1. November verlegt (wir berichteten), standen beim Heimspiel Felix Feuerreiter und Alexander Thyroff wieder zur Verfügung. Weiterhin gesperrt waren hingegen Sebastian Deml und Kilian Mühlpointner. Außerdem fehlte der kranke Florian Heiß. Zwischen den Pfosten stand gegen die Löwen erstmals in dieser Saison Timon Ewert, der eine solide Leistung ablieferte und an den drei Gegentoren unbeteiligt war.

Die Miesbacher brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu finden – auch bedingt durch eine doppelte Unterzahl nach wenigen Spielminuten. Ab der Mitte des ersten Durchgangs übernahm der TEV immer mehr die Regie und drängte die defensiv eingestellten Gäste in deren Verteidigungszone. Fast zwangsläufig fielen die ersten beiden Treffer. Nach einem Solo eines Waldkraiburgers, das Ewert parierte, tankte sich Bobby Slavicek durch und traf zum 1:0. Die 2:0-Pausenführung besorgte Alexander Kirsch nach feinem Doppelpass mit Nick Endress. Endress war es auch, der die Großchance auf das 3:0 hatte, doch sein Schuss ging nach einem starken Spielzug über den Kasten.

TEV zieht zwischenzeitlich auf 5:1 davon

So war es Benedikt Pölt, der nach Pass von Slavicek per Flachschuss im zweiten Drittel die Führung ausbaute. Es dauerte aber kaum eine Minute, ehe die Gäste durch ein Solo auf 1:3 herankamen und Ewert Pech hatte, dass die Scheibe unglücklich über die Linie trudelte. Ales Furch stellte in Überzahl den alten Abstand wieder her und Michael Grabmaier versenkte den Puck wenig später sehenswert zum 5:1 im Kreuzeck. Die Vorentscheidung war damit gefallen, doch beide Teams agierten weiterhin bemüht. Durch eine Direktabnahme kamen die Gäste kurz vor der zweiten Pause noch zum 2:5-Anschlusstreffer.

Durch ein Powerplay-Tor zu Beginn des Schlussabschnitts brachte Waldkraiburg noch einmal etwas Spannung in die Partie. Trotz einiger Unterzahlsituationen geriet der zweite Heimsieg des TEV aber nicht wirklich in Gefahr. Max Hüsken hatte noch den sechsten Treffer auf dem Schläger und wenige Sekunden vor Ende der Partie versäumte es Slavicek, vor dem leeren Tor den Schlusspunkt zu setzen: Er fuhr mit der Scheibe durch den Torraum am Gehäuse vorbei. So blieb es also beim 5:3.

„Ich habe die Reihen vor dem Spiel etwas umgestellt, im ersten und zweiten Drittel hat unser Spiel ganz gut funktioniert. Das Penalty-Killing war super, in Überzahl ist es hingegen nicht so gelaufen. Trotzdem war es insgesamt ein verdienter Sieg und wir haben die angestrebten drei Punkte geholt“, resümierte TEV-Coach Michael Baindl.

TEV Miesbach – EHC Waldkraiburg 5:3 (2:0/3:2/0:1)

TEV Miesbach: Ewert (Geratsdorfer) - Kirsch, Nowak, Bacher, Bergmann, Kögl, Mechel - März, Furch, Hüsken, Feuerreiter, Slavicek, Endress, Meineke, Grabmaier, Rizzo, Pölt, Thyroff.

Torfolge: 1:0 (11.) Slavicek (Feuerreiter, Bergmann), 2:0 (15.) Kirsch (Endress, Slavicek), 3:0 (27.) Pölt (Slavicek, Thyroff), 3:1 (28.) Popelka (Stanik, Cejka), 4:1 (34.) Furch (Bergmann, März) 5-4 PP, 5:1 (35.) Grabmaier (Rizzo, Nowak), 5:2 (40.) Stanik (Popelka, Judt), 5:3 (45.) Judt (Popelka, Stanik) 5-4 PP.

Strafen: TEV 12 - EHC 8.

Zuschauer: 267.