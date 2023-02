Verstärkung für die Meisterrunde: TEV Miesbach verpflichtet Torhüter Janik Engler

Teilen

Janik Engler verstärkt den TEV Miesbach. © Thomas Spiesl

Der TEV Miesbach reagiert in der Meisterrunde der Eishockey-Bayernliga auf den Ausfall eines Torhüters und verpflichtet Janik Engler vom EV Landshut.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat sich kurz vor Ende des Transferfensters noch einmal verstärkt und Keeper Janik Engler unter Vertrag genommen. Der 20-jährige Torwart kommt vom EV Landshut an die Schlierach. In Landshut war Engler im Kader des Teams in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) und des DEL2-Teams, zusätzlich war er mit einer Förderlizenz für die Passau Black Hawks (Oberliga) ausgestattet. Beim Heimspiel am Freitag gegen die Kempten Sharks (20 Uhr) wird Engler zum ersten Mal im Kader des TEV stehen. Am Dienstagabend trainierte er bereits mit seiner neuen Mannschaft.

Die Verstärkung auf der Torhüter-Position war nötig geworden, da Anian Geratsdorfer aufgrund gesundheitlicher Probleme in dieser Saison nicht mehr aufs Eis zurückkehren wird. Mit Timon Ewert und dem 17-jährigen TEV-Talent Felix Mühldorfer wären die Kreisstädter sonst arg dünn besetzt gewesen und hätten bei Verletzungen oder Krankheit kaum Alternativen gehabt. „Janik hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein junger und schneller Torwart. Mehr kann man aber erst nach dem ersten Spiel sagen. Wir haben uns verstärkt, um im Fall der Fälle gerüstet zu sein und mit drei Torhütern in die nächsten Wochen zu gehen“, erklärt Peter Kathan, der Sportliche Leiter des TEV. Dank guter Kontakte nach Landshut ist die Freigabe des Ex-Vereins bereits erfolgt und der Vertrag in Miesbach unterschrieben, am gestrigen Mittwoch wurde noch Englers Vertrag in Landshut aufgelöst, sodass er am Freitag erstmals im Trikot des TEV aufs Eis gehen kann.

Der 20-Jährige begann seine Eishockey-Karriere im Nachwuchs des Heilbronner EC und wechselte in der U12 zu den Jungadlern Mannheim. In der U16 schloss sich der Keeper dann den Starbulls Rosenheim an, mit denen er 2018 die deutsche U16-Meisterschaft feiern konnte. Von dort verschlug es Engler nach Landshut. Heuer stand er bereits neunmal im Kader des DEL2-Teams. Per Förderlizenz lief der Neuzugang zudem für Passau auf und stand unter anderem beim Vorbereitungsspiel des TEV bei den Black Hawks zwischen den Pfosten. In der Oberliga Süd stand er siebenmal im Kader der Passauer. Zu Einsatzzeiten kam Engler in dieser Saison aber vor allem in der Landshuter DNL-Mannschaft.

„Er wird bei uns sicher seine Spiele kriegen. Es wäre unverantwortlich gewesen, mit nur zwei Torhütern in den Rest der Saison zu gehen. Deshalb haben wir noch einmal reagiert“, sagt Kathan. ts