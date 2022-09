Vier gelernte Verteidiger sind zu wenig: TEV Miesbach unterliegt in Passau mit 2:7

EISHOCKEY

Von Thomas Spiesl schließen

Eine deutliche Niederlage kassierte der TEV Miesbach am Freitagabend beim Rückspiel in Passau. Am Sonntag vor einer Woche war das Hinspiel noch spannend gewesen, am Ende setzten sich die Black Hawks mit 7:6 durch. Das Rückspiel war nun bereits nach zwei Dritteln entschieden.

Die Kreisstädter mussten neben Matthias Bergmann (berufliche Gründe), Sebastian Deml und Kilian Mühlpointner (beide gesperrt) kurzfristig auch auf Alexander Thyroff und Stefan Mechel verzichten. Dafür stand Michael Grabmaier erstmals nach seiner Verletzung wieder auf dem Eis. Das Tor hütete Timon Ewert – zumindest bis zur 17. Minute.

Zu Beginn bekamen die knapp 200 Zuschauer eine ausgeglichene und recht körperbetonte Partie zu sehen. Chancen gab es auf beiden Seiten. Den Torreigen eröffnete Passau in der zwölften Minute mit einem Doppelschlag. Nach dem 3:0 wechselte TEV-Coach Michael Baindl die Torhüter und brachte Anian Geratsdorfer ins Spiel.

„Die Gegentore sind zu schnell hintereinander gefallen. Deshalb habe ich die Torhüter gewechselt. Danach sind wir wieder besser ins Spiel gekommen“, erklärte Baindl. Doch auch Geratsdorfer musste vor der ersten Pause hinter sich greifen.

Auch im zweiten Durchgang war Passau das effizientere Team. Durch einen verdeckten Schuss fiel das 5:0. Dann hatte der TEV einige gute Gelegenheiten durch Nick Endress, Stefano Rizzo und Bobby Slavicek, den sechsten Treffer machte aber Passau durch einen Konter in Unterzahl.

Im letzten Durchgang fanden die Miesbacher besser in die Partie. In Überzahl gelang Felix Feuerreiter der Ehrentreffer. Mit einem Schuss von der Blauen Linie stellte Nick Endress auf 2:6. Im weiteren Verlauf versäumten es die Miesbacher nachzulegen. Gut zwei Minuten vor Schluss scheiterte Slavicek mit einem Penalty. Baindl nahm dann den Keeper zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis, um noch mal Druck aufzubauen. Doch Passau machte vom Bully weg mit dem Empty Net zum 7:2 alles klar.

„Wir haben von Anfang an gut mitgespielt“, stellt Baindl fest. „Die ersten beiden Tore sind wieder zu leicht gefallen. Die letzten beiden Drittel haben wir ohne das Empty Net 2:2 gegen ein gutes Oberliga-Team gespielt. Deshalb bin ich durchaus zufrieden. Wir haben mit nur vier gelernten Verteidigern gespielt, die Qualität hat uns hinten gefehlt. Aber dafür haben das die Jungs super gemacht.“

EHF Passau – Miesbach 7:2 (4:0/2:0/1:2)

TEV Miesbach: Ewert (16. Geratsdorfer) – Bacher, Nowak, Meineke, Kögl, Kirsch – Feuerreiter, Pölt, März, Heiß, Furch, Slavicek, Grabmaier, Endress, Rizzo, Hüsken.

Tore: 1:0 (12.) Popoff (Schäfer, Cizek), 2:0 (12.) Cizek (Bitomsky, Maul), 3:1 (16.) Cizek (Bitomsky, Maul), 4:0 (19.) Cizek (Bitomsky, Mantsch), 5:0 (27.) Schäfer (Dybowski, Popoff), 6:0 (40.) Franz (Rott, Maul) 4-5 SH, 6:1 (47.) Feuerreiter (Furch, Endress) 5-4, 6:2 (48.) Endress (Meineke, März), 7:2 (59.) Jiranek (Janzen, Franz) 4-5 SH/ ENG. Strafen: EHF 12 – TEV 4.

Zuschauer: 173.