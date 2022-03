Vorgeschmack auf die Playoffs: TEV verspielt gegen Klostersee 4:1-Führung

Gerade zu Beginn war der TEV, hier Christoph Fischhaber an der Scheibe, spielbestimmend. Bis Ende des zweiten Drittels sah es nach einem Heimsieg gegen Klostersee aus, bevor die Miesbacher den Faden verloren. © Thomas Plettenberg

Eines der besten Bayernliga-Spiele der vergangenen Jahre haben der TEV Miesbach und der EHC Klostersee gezeigt. Mit dem besseren Ende für die Grafinger.

Miesbach – Das Spitzenspiel in der Bayernliga-Aufstiegsrunde zwischen dem TEV Miesbach und dem EHC Klostersee hielt, was es versprochen hatte. Knapp 500 Zuschauer bekamen im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion ein hochklassiges, schnelles und intensives Match zwischen dem Tabellenzweiten aus Miesbach und dem Spitzenreiter aus Grafing zu sehen. Das Ende schmeckte eher den Gästen, denn der TEV gab gegen den Lokalrivalen eine 4:1-Führung nach dem zweiten Drittel noch aus der Hand und musste sich mit 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Die Entscheidung über das Heimrecht in einem möglichen Playoff-Finale zwischen diesen beiden Teams ist damit zugunsten des EHC gefallen.

Der TEV begann das Spiel spielbestimmend, Grafing hielt mit, spielte körperbetont und konterte gefährlich. Sehr sehenswert war das 1:0 von Patrick Asselin, der die Scheibe nach einem starken Spielzug im Fallen am Keeper vorbeischob. Drei Minuten später fiel der Ausgleich, bei dem der Puck von der Bande zurückprallte und TEV-Keeper Anian Geratsdorfer bei einem Abstauber aus nächster Nähe chancenlos war.

Nach der Pause hatte Stefano Rizzo bei einem Alleingang die Führung auf dem Schläger, er scheiterte aber genauso im Abschluss wie die Gäste bei ihrem ersten Überzahlspiel. Die Fans beider Lager, etwa 100 Grafinger waren an die Schlierach gereist, sorgten für beste Stimmung, dann schlug sich das Momentum auf die Seite des TEV. Geratsdorfer rettete in einer Aktion gleich dreimal in ärgster Not, im direkten Gegenzug fiel das 2:1 durch eine Einzelaktion von Felix Feuerreiter. Die Miesbacher überstanden ein weiteres Unterzahl schadlos und trafen direkt als sie wieder komplett waren zum 3:1. Sie spielten einen Konter super aus, nach Querpass von Felix Feuerreiter schoss Bobby Slavicek ein. Auch das 4:1 von Stefan Mechel war durchaus sehenswert und schien eine Vorentscheidung zu sein.

Doch Grafing gab sich längst nicht geschlagen und kam mit neuem Elan aus der Kabine. Die Miesbacher agierten in den letzten Minuten zu passiv und versuchten, ihren Vorsprung zu verteidigen. Doch der Druck des EHC wurde zu groß und die Gegentreffer fielen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Das 4:2 (42.) und das 4:3 (46.) fielen jeweils nach individuellen Fehlern des TEV. Nach dem Ausgleich (51.) waren die Miesbacher völlig aus dem Spiel, fingen sich aber in der Schlussphase wieder, sodass es in die Verlängerung ging. Die beste Chance hatte Asselin, der mit einem Rückhandschuss an der Latte scheiterte. Im Penaltyschießen war das Glück aufseiten der Gäste.

„Das war eines der besten Bayernliga-Spiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Miesbach und Grafing sind die beiden besten Teams der Liga und das war beste Werbung für das Eishockey. Es war einfach ein tolles Spiel“, schwärmte Grafings Coach Dominik Quinlan. „Es tut weh, das Spiel nach der 4:1-Führung noch herzugeben, aber es war eine hochklassige Partie auf Oberliga-Niveau. Im letzten Drittel sind die ersten beiden Gegentore zu früh gefallen“, erklärte TEV-Coach Michael Baindl, ehe er den Gästen zum ersten Platz in der Aufstiegsrunde gratulierte.

Großen Anteil an einem begeisternden Match hatten auch die vier Schiedsrichter, die das Spiel laufen ließen und sich nicht wie ihre Kollegen in den vergangenen Wochen ständig mit Unterbrechungen und Strafen in den Vordergrund stellten. Nun hoffen die Fans beider Lager auf ein Wiedersehen in einem möglichen Bayernliga-Finale – verdient hätten es nach dieser Vorstellung beide Seiten.

TEV Miesbach – EHC Klostersee 4:5 n.P. (1:1/3:0/0:3)



TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Meier, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak - Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Asselin, Deml, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (10.) Asselin (Fischhaber, Rizzo), 1:1 (13.) Engel, 2:1 (27.) Fe. Feuerreiter, 3:1 (34.) Slavicek (Fe. Feuerreiter), 4:1 (38.) Mechel (Asselin, Meier) 6-5 PP, 4:2 (42.) Hummer (Kaller), 4:3 (46.) Gaschke (Wren, Rische), 4:4 (51.) Kischer (Gaschke, Hördt), 4:5 (65.) Quinlan PEN.

Strafen: TEV 6 - EHC 4.

Zuschauer: 492.