Wieder Derbys mit dem TEV Miesbach: EHC Klostersee zieht sich aus der Oberliga zurück

Mit dem Rückzug aus der Oberliga gibt es in der Bayernliga wieder packende Derbys zwischen dem TEV Miesbach (in Rot) und dem EHC Klostersee. © Christian Scholle

Für den EHC Klostersee ist das Abenteuer Oberliga nach nur einer Spielzeit beendet. Beim Bayernliga-Meister der Saison 2021/22 entschieden sich die Verantwortlichen Ende vergangener Woche für den Rückzug in den Landesverband.

Miesbach – Zu groß war die Hürde der vorgeschriebenen Wirtschaftlichkeitsprüfung für den EHC. Der TEV Miesbach darf sich in der kommenden Saison wieder auf ein Derby gegen Grafing freuen.

Ob die Grafinger in der Bayernliga antreten dürfen, steht noch nicht fest. Das entscheidet der Bayrische Eissport-Verband.

Die Grafinger hatten den DEB, der für die Oberliga zuständig ist, und den BEV bereits schriftlich kontaktiert. Die letzte Spielzeit war für den EHC bereits kurios zu Ende gegangen. Die Landsberg Riverkings hatten kurzfristig angekündigt, nicht zu den Play-down-Spielen gegen Grafing anzutreten und damit als sportlicher Absteiger den Weg in die Bayernliga zu gehen. Man sei von heute auf morgen vor vollendete Tatsachen gestellte worden, erklärte EHC-Präsident Sascha Kaefer.

In den letzten Wochen habe man versucht, einen sechsstelligen Betrag zu akquirieren, um in der Oberliga Süd eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen zu können. Das Resultat war jedoch nicht das gewünschte. „Die sportlichen Möglichkeiten in der Liga hängen direkt am verfügbaren Finanzrahmen, wie wir in der zurückliegenden Saison schmerzhaft erfahren haben. Und da sind wir ganz weit weg von dem, was notwendig wäre.“, sagte Kaefer.

Entsprechend können die Grafinger die Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht bestehen. Man erklärte gegenüber dem DEB, dass der Etat für die weitere Teilnahme am Spielbetrieb der Oberliga nicht ausreicht und man beim BEV den Wunsch auf Eingliederung auf Landesebene geäußert habe, da auch einige Spieler erklärt hatten, das Oberliga-Eishockey nicht weiter mit Beruf und Familie vereinbaren zu können. Dies hätte die Verpflichtung weiterer Profis nötig gemacht. Dafür fehle es jedoch an finanziellen Mitteln.

„Da fängt die finanzielle Spirale sich dann an zu drehen, und wir müssten Verträge eingehen, ohne dass die Gelder gesichert sind. Das wäre vom Vorstand grob fahrlässig und würde den gesamten Verein samt Betrieb des Eisstadions in die Insolvenz treiben“, erklärte Kaefer. „Die Entscheidung ist sportlich gesehen nicht populär und ist uns wirklich schwergefallen, aber sie ist in dieser Situation alternativlos“.

Das „Abenteuer Oberliga“ sei dennoch die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn man nur selten sportlich konkurrenzfähig war. Ähnlich erging es vor wenigen Jahren dem TEV: Nach nur einem Jahr kehrte man zurück in die Bayernliga. Nun liegt der Puck im Hinblick auf Grafing bei den Entscheidungsträgern des BEV. Alles andere als eine Aufnahme des EHC in die Bayernliga wäre aber eine große Überraschung.