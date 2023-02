Wieder die Abschlussschwäche: SG Miesbach 1c/Schliersee 1b unterliegt Waldkraiburg mit 0:6

Wie vernagelt war das Tor des EHC Waldkraiburg 1b_für die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b (in Rot). © Max Kalup

Mit einer 0:6-Heimniederlage gegen den EHC Waldkraiburg 1b hat sich die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b in der Eishockey-Bezirksliga Süd in die Sommerpause verabschiedet.

Die Landkreis-Cracks zeigten beim Heimspiel gegen den Tabellenzweiten zwar eine ansprechende Leistung und präsentierten sich meist auf Augenhöhe. Am Ende setzte sich aber die Cleverness der Gäste vor dem Tor durch.

„Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein“, findet SG-Trainer Alexander Krieger. „Wir haben uns heuer im Vergleich zur vergangenen Saison gesteigert, und die Mannschaft ist zusammengewachsen. Der Zusammenhalt war gut. Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.“ Leider habe das Problem der Chancenverwertung das Team durch die gesamte Saison begleitet. „Aber wir haben auch gesehen, dass wir mit den erfahrenen Teams in der Bezirksliga mitspielen können, wenn wir als Team auftreten.“

Gegen Waldkraiburg präsentierte sich die SG von Beginn an kämpferisch. In der Schlussphase des ersten Drittels trafen die Gäste nach einer Spieldauer gegen die Landkreis-Cracks allerdings gleich dreifach. Das 0:3 fiel zum denkbar unglücklichsten Zeitpunkt – nur wenige Sekunden vor der Pause.

Dennoch gaben sich die Miesbacher und Schlierseer nicht geschlagen und erspielten sich gute Möglichkeiten, die Scheibe wollte aber nicht über die Linie. So ging es mit 0:4 ins letzte Drittel, in dem die Gäste ihre Überzahlsituationen clever nutzten und am Ende mit 6:0 gewannen.

„Ohne Tor kann man nicht gewinnen“, lautet Kriegers Fazit. „Wir waren auf Augenhöhe, und der U20-Block hat streckenweise richtig Druck gemacht. Die Chancen für uns waren da, aber Waldkraiburg hat seine Möglichkeiten eiskalt genutzt – wir nicht.“

Die vielen Strafzeiten hätten auch zu viel Kraft gekostet, ergänzt Krieger: „So hat es im letzten Drittel einfach nicht mehr für mehr gereicht. Aber es haben alle gekämpft und nicht schlecht gespielt.“ Das Scheibenglück habe mal wieder gefehlt. ts

Miesbach 1c/Schliersee 1b – EHC Waldkraiburg 1b 0:6 (0:3/0:1/0:2)

SG Miesbach 1c/Schliersee 1b: Feiersinger (Adlberger) – F. Meineke, Deimhard, Lemke, B. Pfeiffer, Heitkamp – Schäffler, Kuhn, Schlickenrieder, Wölk, Schilling, Schweinsteiger, Waizmann, Nachtmann, Haltmair.

Tore: 0:1 (15.) Huber (Jakob, Meyer), 0:2 (17.) Greimel (Ladigan, Wagner), 0:3 (20.) Thalhammer (Meyer, Beer), 0:4 (39.) Greimel (Huber, Ladigan), 0:5 (41.) Schütz (Beer), 0:6 (56.) Huber (Meyer, Imiolek).

Strafen: SG 19 + Spieldauer gegen Schilling – EHC 10.

Zuschauer: 30.