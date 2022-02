Wiedersehen nach fünf Tagen: TEV Miesbach empfängt Amberg

Treffsicher erwies sich Bobby Slavicek in der Vorrunde gegen Amberg. Der Miesbacher Angreifer erzielte in jedem Drittel ein Tor und wurde später zum Spieler des Spiels gekürt. © CHRISTIAN SCHOLLE

Der TEV Miesbach empfängt den ERSC Amberg und kann sich weitere Punkte im Wettkampf um die Playoff-Plätze sichern.

Miesbach – Noch am Mittwochabend feierten die Cracks des TEV Miesbach in der Bayernliga-Aufstiegsrunde einen 3:0-Auswärtssieg beim ERSC Amberg. Die Kreisstädter setzten sich in der Oberpfalz mit einer sehr jungen Truppe durch – auch dank eines überragenden Anian Geratsdorfer zwischen den Pfosten. Bereits fünf Tage später, am Sonntag um 18 Uhr, steigt das Rückspiel im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion. „Wir erwarten einen starken Gegner, auch wenn sich Amberg zu Hause bislang leichter tut. Wir wissen, wie wir gegen Amberg spielen müssen – und werden das auch umsetzen“, sagt Trainer Michael Baindl.

Es ist das erste Heimspiel des TEV seit mehr als zwei Wochen, entsprechend heiß werden die Anhänger der Miesbacher sein, ihr Team wieder zu unterstützen. Zudem wurden die Zugangsregeln gelockert. Ab sofort gilt im Eisstadion 2G, sprich alle Zuschauer mit gültigem Impf- oder Genesenen-Zertifikat erhalten Einlass, ein Schnelltest ist nicht mehr nötig. Die Gaststätte öffnet um 16 Uhr, wie gehabt werden Speisen und Getränke angeboten. Durch die aufgehobene Sperrstunde können sich die Besucher auch nach dem Spiel bei der Pressekonferenz stärken. Tickets gibt es im Online-Shop und ab sofort auch wieder an der Abendkasse.

Sportlich läuft es bei den Miesbachern aktuell ohnehin. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen kann man mehr als zufrieden sein, ein Heimsieg gegen Amberg würde den TEV einen weiteren Schritt näher in Richtung Playoffs bringen. Für die Hausherren gilt es wieder an die gezeigten Leistungen der beiden Heimsiege über Peißenberg und Buchloe und das jüngste Match in Amberg anzuknüpfen. Aus einer konzentrierten Defensive heraus wollen die Rot-Weißen ihre Chancen generieren und so den dritten Heimsieg im dritten Spiel feiern.

Personell hat sich die Lage ebenfalls wieder entspannt. Timon Ewert, Stephan Stiebinger, Niki Meier und Sebastian Deml waren bereits beim Freitagsspiel in Buchloe mit dabei, sodass die Miesbacher bis auf Patrick Asselin, Dusan Frosch und Matthias Bergmann wieder aus dem Vollen schöpfen können. Bei den drei Ausfällen sieht es nach einer Rückkehr in der nächsten Woche aus. Das Auswärtsspiel in Buchloe war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. ts