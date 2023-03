Wildes Duell beim ersten Finale: Miesbach unterliegt in der Verlängerung

Intensives Duell: das erste Finale zwischen Königsbrunn und Miesbach. © Thomas Spiesl

Der TEV Miesbach verliert das erste Finale um die Bayerische Eishockey-Meisterschaft nach 3:0-Führung mit 4:5 nach Verlängerung.

Miesbach – Was für ein Auftakt in der Final-Serie um die Bayerische Eishockey-Meisterschaft zwischen dem EHC Königsbrunn und dem TEV Miesbach. In einer emotionsgeladenen Begegnung hatten beide Seiten ihre Drangphasen, am Ende setzte sich die Hausherren mit 5:4 nach Overtime (0:3/3:0/1:1/1:0) durch.

Im mit über gut 1000 Zuschauern mehr als nur übervollen Eisstadion im Augsburger Vorort sorgten die etwa 200 mitgereisten TEV-Anhänger für die Stimmung auf den Rängen und das Team von Trainer Michael Baindl erwischte im ersten Drittel einen Traumstart. Patrick Asselin umkurvte die Pinguine-Abwehr wie Slalomstangen und traf zur Miesbacher Führung. Durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause zog der TEV 3:0 davon: Ein abgefälschter Schuss von der blauen Linie von Felix Feuerreiter fand durch Freund und Feind hindurch den Weg über die Linie. Bobby Slavicek legte bei angezeigter Strafe gegen die Hausherren sogleich das 3:0 nach, doch entschieden war die Begegnung noch längst nicht.

Königsbrunn übernahm im zweiten Durchgang die Regie und egalisierte bis zur zweiten Pause. TEV-Keeper Janik Engler zeigte seine ganze Klasse und stand unter Dauerbeschuss. Bei den drei Gegentreffern war er aber chancenlos. Nach 40 Minuten und zwei völlig unterschiedlichen Dritteln war das 3:3-Unentschieden aber leistungsgerecht.

Im Schlussabschnitt legten die Hausherren vor und gingen erstmals in dieser Partie in Front, doch Thomas März egalisierte und beim Stand von 4:4 ging es in die Overtime. Dort nutzte Königsbrunn die erste Überzahl durch einen Schlenzer von der blauen Linie zum 5:4 und holte sich damit den ersten Sieg in der Serie.

Weiter geht es für die Miesbacher am Sonntag um 18 Uhr mit Spiel zwei im heimischen Stadion. Drei Siege sind in der „Best of Five“-Serie nötig, um sich den Meistertitel zu sichern. ts