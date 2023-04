Neuer TEV-Trainer Travnicek: „Wir wollen wieder ins Finale“

Zdenek Travnicek, neuer Trainer des TEV Miesbach. © THOMAS PLETTENBERG

Zdenek Travnicek ist neuer Trainer. Im Kurz-Interview gibt es einen Einblick in seine Vorstellungen.

Zdenek Travnicek ist neuer Trainer des Miesbacher Bayernliga-Teams. Im Kurz-Interview spricht er über seine Ziele mit dem Team und die Gründe, warum er wieder als Trainer im Herrenbereich tätig sein möchte.

Herr Travnicek, Glückwunsch zur neuen Position, was waren die Gründe, warum sie wieder im Seniorenbereich tätig sein möchten?

Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Zuletzt habe ich zehn Jahre lang im Nachwuchs gearbeitet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bei den Herren ist taktisch mehr möglich, darauf freue ich mich jetzt. Im Seniorenbereich ist mehr Geschwindigkeit und Kraft im Spiel und die Umsetzung ist eine andere. Ich habe ja schon einige Jahre als Herren-Trainer gearbeitet.

Was sind ihre Ziele in der nächsten Saison?

Die Mannschaft war jetzt zweimal in Folge im Finale, dort wollen wir auch in dieser Saison wieder hin. Der Kader in Miesbach ist gut und eingespielt. Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich habe die Spiele, vor allem in den Playoffs, verfolgt. Dabei hat die Mannschaft gute Spiele abgeliefert und auf dem Eis Charakter gezeigt.

Welche Aufgaben erwarten sie in den nächsten Wochen?

Wir werden voraussichtlich Mitte Mai mit dem Sommertraining beginnen, da die Saison erst später losgeht. Ich war schon in die Kaderplanung eingebunden und dort werden wir jetzt weiterarbeiten. Aber wir haben noch genug Zeit.

Was ist ihr Spielstil und wo sehen sie noch Optimierungsbedarf?

Wir wollen wieder offensives und attraktives Eishockey bieten. Das Überzahlspiel ist noch ausbaufähig. Viele Spiele werden in Überzahl entschieden, daran werden wir arbeiten. ts