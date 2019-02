TEV Miesbach unterliegt in Landsberg

Zu schwach im Abschluss

von Thomas Spiesl

Peter Kathan wusste nach dem Auswärtsspiel in Landsberg gar nicht so recht, worüber er sich ärgern sollte. Sein TEV Miesbach hatte soeben das Spiel der Verzahnungsrunde zwischen Oberliga und Bayernliga bei den River Kings mit 1:5 verloren.

Dennoch blieben die Rot-Weißen im Klassement weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz und hatten in den 60 Spielminuten eigentlich gar keine schlechte Leistung abgeliefert. „Das Ergebnis hört sich sehr klar an, aber ich bin nicht unzufrieden“, sagt Kathan. „Wir haben uns richtig gute Chancen erspielt, aber nichts reingebracht.“

Das erste Drittel war ausgeglichen. In den ersten 16 Minuten fielen trotz guter Chancen auf beiden Seiten keine Treffer. Dann ging Landsberg in Führung. Das 0:2, das nur eine Minute später fiel, resultierte aus einem individuellen Fehler in Miesbachs Defensive. „Landsberg hat im ersten Drittel genau zwei Mal ernsthaft auf unser Tor geschossen, aber die Jungs haben alles gegeben. In den vergangenen Wochen hatten wir oft Glück. Diesmal ist es gegen uns gelaufen.“

Nach der ersten Pause kamen die Kreisstädter mit neuem Schwung aus der Kabine. Dieser wurde aber kurzzeitig durch das 0:3 der Landsberger gebremst. Der TEV machte dann aber wenig später weiterhin Druck, doch die Scheibe wollte einfach nicht über die Linie.

Auch im Schlussdrittel gaben sich die Gäste nicht vorzeitig geschlagen und kämpften nach Kräften. Doch Landsberg zeigte sich weiter abgebrüht und legte das 0:4 nach. In Überzahl war es dann Stephan Stiebinger, der wenigstens den Miesbacher Ehrentreffer markieren konnte. In den vorangegangenen Powerplays war es dem TEV nicht gelungen, genug Druck auf das Tor des HCL aufzubauen. Den Schlusspunkt zum 1:5-Endstand setzten dann wieder die Landsberger.

„Die Niederlage war schon verdient, aber zu deutlich“, findet Kathan. „Die Leistung der Mannschaft war in Ordnung. Wir haben gewusst, dass wir nicht bis zum Ende jedes Spiel gewinnen werden.“

Aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz haben die Miesbacher im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga und die Playoffs um die bayerische Meisterschaft weiterhin alle Trümpfe in der Hand. „Das ist jetzt nicht dramatisch. Landsberg hat unsere individuellen Fehler clever genutzt. Das ist eine routinierte Mannschaft, die eine Führung auch runterspielen kann“, stellt der TEV-Trainer gelassen fest. „Bei uns wollte vorne nichts rein. Wir hatten allein im zweiten Drittel 20 Schüsse aufs Tor. Und Johannes Bacher hat beispielsweise noch den Pfosten getroffen.“ Es hat in seiner Mannschaft keine Totalausfälle gegeben. „Eigentlich war es doch von vorne herein klar, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird.“

ts

HC Landsberg – TEV Miesbach 5:1 (2:0/1:0/2:1)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Lidl, Gottwald, Schenkel, Stiebinger, Deml - Czaika, Grabmaier, Hein, Meineke, Felix Feuerreiter, Amann, Gaschke, Höck, Kokoska, Florian Feuereiter, Slavicek, Fissekis.

Tore: 1:0 (17.) Sturm (Fischer), 2:0 (18.) Vogl (Fischer, Menge), 3:0 (25.) Gäbelein (Menge, Carciola), 4:0 (43.) Fischer (Carciola, Reiter), 4:1 (52.) Stiebinger (Fissekis) 5-4 PP, 5:1 (54.) Wiseman (Kerber, Gäbelein).

Zuschauer: 780.

Strafen: EHC 8 – TEV 2.