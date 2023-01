Zwei Heimspiele für die für SG Miesbach 1c/Schliersee 1b

Den ESC Holzkirchen will die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b in der Tabelle noch überholen. © MAx Kalup

Gleich zwei Heimspiele warten am Wochenende auf die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b: gegen den EV Berchtesgaden und den EV Mittenwald.

Miesbach/ Schliersee – Die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b ist im Aufwärtstrend, dies konnte auch die jüngste Auswärtsniederlage in Waldkraiburg nicht ändern. „Wir haben zwei Drittel lang gut gespielt, im letzten Drittel war dann der Wurm drin. Die Defensive hat nicht mehr gepasst und so haben wir drei Gegentore zu viel kassiert. Aber das haben wir während der Woche aufgearbeitet und darüber geredet“, erklärt Trainer Alexander Krieger. „Wir müssen jetzt wieder als Team auftreten, dann können wir in dieser Liga jeden Gegner schlagen.“ Dieses Wochenende warten gleich zwei Heimspiele auf die Landkreis-Cracks. Am Samstag empfangen sie den EV Berchtesgaden um 17.15 Uhr im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion. Am Sonntag um 18 Uhr gibt der EV Mittenwald seine Visitenkarte an der Schlierach ab.

Am Samstag kann die 1c auf Verstärkung aus der U20 bauen, so werden die Hausherren wieder mit drei kompletten Reihen in die Partie gehen. „Berchtesgaden ist ein Gegner, den wir schlagen können. Wir haben das Hinspiel zwar klar verloren, sind damals aber auch nur mit zehn Mann angereist“, erinnert sich Krieger. Am Sonntag ist der TEV-Nachwuchs der U20 und der U17 selbst im Einsatz, sodass der Kader der 1c gegen Mittenwald etwas dünner besetzt sein wird. An der Bande wird für den verhinderten Krieger Markus Meineke stehen. „Gegen Mittenwald wollen wir eine Revanche, denn das Hinspiel haben wir knapp mit 2:3 verloren“, erinnert sich Krieger.

Das Ziel ist für beide Spiele das gleiche, die 1c möchte Punkte einfahren. „Jetzt haben wir Blut geleckt und wollen in der Schlussphase noch einmal punkten und versuchen, den ESC Holzkirchen in der Tabelle noch zu überholen“, erklärt Krieger. Zudem könnte die SG mit einem Sieg gegen Berchtesgaden zu den Gästen nach Punkten aufschließen. Bis hin zu den viertplatzierten Mittenwaldern ist für die Landkreis-Cracks im Saisonendspurt in der Tabelle noch alles möglich. Das ursprüngliche Saisonziel, besser abzuschneiden als in die Vorsaison, haben sie ohnehin schon erreicht. ts