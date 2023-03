TEV will zu Hause die Löwen zähmen

Ihr Vorrunden-Heimspiel gewannen die Miesbacher gegen Amberg. © CHRISTIAN SCHOLLE

Im zweiten Viertelfinalspiel der Bayernliga-Playoffs empfängt der TEV Miesbach den ERSC Amberg.

Miesbach – Auch wenn der Freitag als Spieltermin bei den Fans sicherlich beliebter ist, lohnt sich am Sonntag für alle Eishockey-Interessierten der Besuch im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion. Der TEV Miesbach empfängt um 18 Uhr den ERSC Amberg zum zweiten Spiel des Bayernliga-Viertelfinals. Das Freitagsspiel in der Oberpfalz war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet, das Ergebnis findet sich auf unserer Facebook-Seite (Lokalsport Landkreis Miesbach).

Unabhängig vom Resultat des ersten Duells wollen die Kreisstädter am Sonntag als Sieger vom heimischen Eis gehen, sonst droht das frühe Saisonende. Ein mögliches drittes und entscheidendes Spiel würde am Dienstag in Amberg stattfinden.

„Wir hoffen auf viele Fans, die Unterstützung ist gerade in den Playoffs sehr wichtig für die Mannschaft. Das Team nimmt auf dem Eis wahr, was auf den Rängen passiert“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl. Die Gäste bringen zwei Fanbusse und damit wohl 150 bis 200 Zuschauer mit an die Schlierach. Wie schon beim letzten Heimspiel gegen Peißenberg dürften Heim- und Gästefans für beste Stimmung sorgen.

Baindl: Müssen Druck aufbauen

Für Spannung auf dem Eis ist ohnehin gesorgt, dies belegen auch die Resultate der Vorrunde. Jeder Klub konnte sein Heimspiel für sich entscheiden. „Natürlich wollen wir die Serie möglichst zu Hause beenden und ein Spiel am Dienstag in Amberg vermeiden. Aber die Saison dauert jetzt noch maximal vier Wochen. Da muss man an jedem Tag voll fokussiert sein, egal ob es ein Freitag, ein Sonntag oder ein Dienstag ist“, sagt Baindl.

Die Gäste sind für ihre defensive Spielweise bekannt, entsprechend fordert der Coach: „Wir werden sicher mehr Scheibenbesitz haben. Da brauchen wir schlaue Aktionen und müssen Druck zum Tor aufbauen.“

Allerdings ist der TEV auch vor den schnellen Kontern der Wild Lions gewarnt. „Ich habe mir die Spiele gegen Amberg noch einmal angeschaut. Wir haben eigentlich immer dominiert und die Gegentore ausschließlich nach individuellen Fehlern kassiert. Diese Fehler müssen wir in den Playoffs unbedingt vermeiden“, erklärt Baindl. Er hat die Reihenzusammenstellung noch einmal dem Gegner angepasst, Details will er aber nicht verraten.

Special Teams von großer Bedeutung

Während der Woche wurde noch einmal am Powerplay gearbeitet. „Das Überzahlspiel ist in den vergangenen zwei Wochen schon besser geworden, und es wird am Wochenende noch einmal besser werden“, verspricht der TEV-Trainer. Entsprechend wichtig ist die Disziplin, da den Special Teams in der entscheidenden Saisonphase eine noch größere Bedeutung zukommt. Bleibt zu hoffen, dass auch die Schiedsrichter bereit sind für die Playoffs, in denen stets körperlich intensives Eishockey gespielt wird.

Personell kann der TEV nahezu aus dem Vollen schöpfen – bis auf Florian Heiß und Anian Geratsdorfer sind die Hausherren komplett, auch Felix Feuerreiter, der am Freitag beruflich fehlte, wird mit dabei sein. „Gegen uns spielt sicher niemand gerne, das gilt auch vor Amberg. Wir wollen ihnen gleich den Schneid abkaufen“, erläutert Baindl.

Die Messer sind also gewetzt, und die Fans dürfen sich auf ein packendes und hart umkämpftes zweites Viertelfinale freuen. ts