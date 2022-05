11. Saison für die Nummer 11: Sedlmayrs Comeback bei den Tölzer Löwen

Schlitzohr auf dem Eis: Hannes Sedlmayr (li.) war in mehr als 400 Spielen ein wichtiger Stürmer für die Löwen. In der kommenden Saison meldet er sich zurück im Tölzer Dress. © Archiv

EISHOCKEY Hannes Sedlmayr zurück bei den Tölzer Löwen – Vorerst Vertrag für drei Monate

Bad Tölz – Weit über 400 Spiele für die Tölzer Löwen. Dazu der komplette Nachwuchs des ECT und zuletzt dort als Trainer tätig: Hannes Sedlmayr ist eine Institution im Tölzer Eishockey. Doch seine Karriere wäre um ein Haar vorzeitig beendet gewesen: Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung. Fast zwei Jahre lang wird er kein Eishockey gespielt haben, wenn die neue Saison in der Oberliga wieder losgeht. Aber er ist dabei: Der 31-Jährige steht wieder für die Tölzer Löwen auf dem Eis. Zunächst ausgestattet mit einem Vertrag für drei Monate. „Wenn es bis November oder Dezember gut läuft, besteht die Option, bis zum Saisonende zu verlängern“, sagt Löwen-Chef Ralph Bader.

11. Saison für die Nummer 11

Sedlmayr ist froh, wieder dabei zu sein. Die Gesundheitschecks Ende März beziehungsweise Anfang April fielen positiv aus, er bekam grünes Licht. Hätte am liebsten schon Ende der abgelaufenen DEL 2-Saison wieder eingegriffen. Das ging natürlich nicht, Sedlmayr war nicht einmal lizenziert. Doch nun ist alles bereit für ein Comeback. „Ich bin froh, wieder gesund zu sein, es war immer mein Wunsch, wieder im Tölzer Trikot aufzulaufen.“

Bei Sedlmayr weiß man, dass es es konnte

Bader hält große Stücke auf den Waakirchner. „Sedlmayr ist einer, da weiß man, dass er es konnte. Ich glaube, dass wir viel Freude an ihm haben werden, wenn er wieder richtig fit wird“, sagt der Garmisch-Partenkirchner. „Er kann ein richtig guter Stürmer in der Oberliga werden, je nachdem mit welchen Sturmpartnern er zusammenspielt.“ Voraussetzung dafür: Die körperliche Leistungsfähigkeit muss zurückkommen. Bader: „Er war fast zwei Jahre komplett draußen, deshalb muss er jetzt noch viel tun, das weiß er selbst und das tut er auch, da muss ich ihn loben.“

Sportlich noch einiges vor

Sedlmayr selbst möchte ebenfalls genau dahin kommen. „Ich bin bereit, den Tölzer Weg nach dem Abstieg mitzugehen und habe sportlich noch einiges vor.“ So geht also der Spieler mit der Nummer 11 in seine 11. Saison bei den Tölzer Löwen.

Schlüsselrolle im Tölzer Team

Wenn er zu alter Form zurückfindet, weist Bader ihm eine Schlüsselrolle im Team der Tölzer Löwen zu: „Er kann wieder zum Führungsspieler werden, einer Führungspersönlichkeit, die auch in der Kabine wichtig ist und auf dem Eis vorangeht.“ Bader ist sich sicher, er möchte sich und den Tölzern beweisen, dass er wieder der alte werden kann.

Kaderplanung, Sponsorensuche, Lizensierung

Mit der weiteren Kaderplanung ist Bader schon relativ weit – auch wenn es noch nicht allzu viele Vollzugsmeldungen gibt. Er ist auf der Suche nach einem erfahrenen deutschen Stürmer, Angebote an zwei jüngere Offensivkräfte hat er schon abgegeben. Auch mit einem in Tölz durchaus bekannten Stürmer und einem Verteidiger hat er bereits Gespräche geführt. „Wenn es so läuft, wie ich es mir vorstelle, haben wir mindestens elf Tölzer Spieler im Kader“, freut sich Bader, der zudem mitten in der Suche nach drei Kontingentspielern für das Löwen-Rudel ist. „Ein paar Namen habe ich schon auf der Liste.“

Vorsichtshalber für die DEL2 eingereicht

Derzeit ist er zudem mit Sponsorensuche und der Lizenzierung für die Ligen beschäftig. Vorsichtshalber haben die Tölzer Unterlagen auch für die DEL 2 eingereicht. „Wir planen fest für die Oberliga, aber es könnte ja sein, dass wir als Nachrücker in die zweite Liga kommen. Dann müssten wir zumindest bereit sein.“ Die Unterlagen für die Oberliga hat Bader so gut wie komplett.

Das Löwen-Rudel

Tor: Enrico Salvarani, Josef Hölzl; – Abwehr: Erik Gollenbeck, Alexander Fichtner, Niklas Hörmann, – Stürmer: Justi Späth, Dominik Gißibl, Philipp Schlager, Hannes Sedlmayr, Oliver Ott, – Trainer: Ryan Foster.