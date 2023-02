Abgezockte Tölzer Top-Reihe macht den Unterschied

Eishockey Oberliga

Von Patrick Staar schließen

Tölzer Löwen besiegen tapfer kämpfende Klosterseer mit 7:2

Bad Tölz – Die ersten Sturmreihen machten am Freitagabend den Unterschied im Duell zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Klostersee. Während die Grafinger reihenweise hochkarätige Torchancen versemmelten, nutzten Tyler Ward und Ludwig Nirschl eiskalt ihre Chancen und waren mit ihren fünf Treffern die Hauptverantwortlichen dafür, dass die Löwen klar mit 7:2 siegten – obwohl sie seltener aufs gegnerische Tor schossen (33 Mal) als die Gäste (35 Mal).

Man weiß nicht, von was die Verteidiger des EHC Klostersee heute Nacht geträumt haben. Vermutlich war es nicht schön, und vermutlich kamen in den Träumen die Tölzer Stürmer Tyler Ward, Ludwig Nirschl und Nick Huard vor. 203 Scorerpunkte hat das Trio in dieser Saison bereits gesammelt und im ersten Drittel kamen sieben weitere hinzu. Nach dem Führungstreffer von Oliver Ott (4.) spielte Nick Huard durch den Torraum einen so präzisen Querpass zu Ward, dass dieser den Puck nur noch über die Torlinie schieben musste. In der 13. Minute wollte Grafings Yannick Kischer einen Querpass von Ludwig Nirschl zu Tyler Ward unterbinden, indem er sich aufs Eis legte. Das Vorhaben misslang, Ward traf per Direktschuss zum 3:0. Wenig später ließ Ward erneut per Direktschuss in Überzahl das 4:0 folgen. Dann hatte Ludwig Nirschl unendlich viel Zeit für einen Schuss nahe der blauen Linie. Der herbeieilende Johannes Kroner erreichte ihn erst, als der Puck schon längst zum 5:0 im Tornetz zappelte. Nun war auch dem letzten unter den 1052 Zuschauern klar, warum die Tölzer Paradereihe die torgefährlichste in der Oberliga ist – und warum der EHC Klostersee abgeschlagen am Tabellenende steht. Raphael Kaefer verkürzte kurz vor der ersten Drittelsirene auf 1:5, dann wechselte Klostersee den Torhüter. Für Philipp Hähl, der kaum einen Puck gefangen hatte, rückte Marinus Schunda zwischen die Pfosten. „In den ersten zehn Minuten haben wir gut mitgespielt, die nächsten zehn Minuten nicht mehr“, analysierte Gäste-Coach Jimmy Quinlan.

Die Klosterseer mühten sich weiter redlich, in der Tölzer Hintermannschaft schlich sich Sorglosigkeit ein. Die Löwen brachten im Angriff nicht mehr viel zustande und rannten immer wieder in Konter. Die Gäste waren allerdings nicht in der Lage, die zahlreichen Einladungen zu nutzen. Mal endeten die Angriffe im Gewühl vor dem Tor (23.), dann hatte Jordan Stallard Pech bei einem Pfostenschuss (33.) und Lynnden Pastachak schoss den Puck aus aussichtsreicher Position ebenso weit wie fest am Tor vorbei (36.). „Das Toreschießen ist in der ganzen Saison schon unser Problem“, kommentierte Quinlan. Sein Tölzer Kollege Ryan Foster monierte das Harakiri-Spiel mit unzähligen Konterchancen auf beiden Seiten: „Für die Zuschauer ist das attraktiv – aber für die Trainer nicht.“ Am Sonntag gegen die Top-Mannschaft Riessersee muss das anders laufen.“

Im Schlussdrittel plätscherte die Partie so vor sich hin. In Überzahl fälschte Christoph Fischhaber einen Schlenzer von Dillon Eichstadt zum 6:2 ab. Den Schlusspunkt setzte natürlich wieder die erste Reihe. Klostersee nahm den Torhüter vom Eis. Ludwig Nirschl luchste im Angriffsdrittel Klostersees Lynnden Pastachak den Puck ab – und hatte keine Mühe in der 60. Spielminute auf 7:2 zu erhöhen.

Tölzer Löwen – EHC Klostersee 7:2 (5:1, 0:0, 2:1) - Tore: 1:0 (3:05) Ott (Waizmann, Ribarik), 2:0 (6:54) Ward (Huard, Eichstadt), 3:0 (12:10) Ward (Nirschl, Eichstadt), 4:0 (16:04) Ward (Huard, Sturm 5-4), 5:0 (18:31) Nirschl (Ribarik, Huard), 5:1 (19:36) R. Kaefer (P. Quinlan, Fiedler), 6:1 (44:26) Fischhaber (Nirschl, Eichstadt 5-4), 6:2 (50:08) Bosecker (Gleixner, P. Quinlan 5-3), 7:2 (59:17) Nirschl (ENG). – Strafminuten: ECT 18, EHC 8. – Schiedsrichter: Zeljko Rajic, Andreas Flad. – Zuschauer: 1052.