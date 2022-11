Eishockey Oberliga

Von Nick Scheder schließen

EISHOCKEY Hannes Sedlmayr lehnt Vertragsverlängerung ab und knallt nach 13 Jahren in Tölz die Tür zu

Bad Tölz – Hannes Sedlmayr ist in Tölz mehr als eine Personalie der Tölzer Löwen. Er ist ein Politikum. Deswegen gab es in den vergangenen Tagen viel Bewegung in der Führungsriege des Tölzer Eishockeys, als es um den Verbleib des Tölzer Publikumslieblings ging. Das Ende vom Lied: „Das war’s für mich mit den Tölzer Löwen“, sagte Sedlmayr, als er am Mittwochmorgen aus der Geschäftsstelle der Tölzer Eissportgesellschaft stürmte. Der 32-Jährige wollte sich anschließend telefonisch nicht zu seinem Abschied im Zorn äußern.

Abschied im Zorn: Sedlmayr kein Tölzer Löwe mehr

Dass der Waakirchner sportlich in der Oberliga nach fast zwei Jahren Pause wegen Long-Covid kaum mithalten konnte, ist kein Geheimnis. Sedlmayr kam in bisher elf Spielen auf ein Tor und zwei Vorlagen, schoss in jedem Spiel durchschnittlich genau zweimal auf das Tor. Zu wenig – vermutlich auch für seine eigenen Ansprüche. Deswegen wollte Löwen-Chef Ralph Bader – in Absprache mit Trainer Ryan Foster – Sedlmayrs im Sommer verhandelten Drei-Monats-Vertrag bis Ende November nicht mehr verlängern. Stellte ihn ab Montag frei und teilte auch der Mannschaft seine Entscheidung mit.

Zerhackte Holzscheitl und eine Sondersitzung

Doch der endgültigen Entscheidung, die schließlich dem Spieler oblag, und Sedlmayrs verärgertem Abgang gingen ein erzürnter ECT-Präsident, etliche zerhackte Holzscheitl, eine Sondersitzung des TEG-Beirats sowie ein leichtes Zurückrudern des Löwen-Bosses voraus. Denn Bader war sehr wohl bewusst, „welchen Stellenwert der 32-jährige im Tölzer Eishockey hatte“. Gerne hätte er aber das Geld „in Spieler investiert, die uns auch wirklich weiterhelfen. Auch die Jugend steht in den Startlöchern.“

Sponsor hätte Gehalt gezahlt

Als sich allerdings die Option ergab, dass ein gewisser Sponsor aus Sedlmayrs Umfeld für große Teile des Gehalts des Stürmers aufkommt, erklärte sich Bader bereit, Sedlmayr ein neues, etwas reduziertes Angebot für den Rest der Saison zu unterbreiten.

Zukunft offen

Dies war das Ergebnis einer Beirats-Sondersitzung, die ECT-Chef Hubert Hörmann einberufen hatte, nachdem er sich die Angelegenheit beim Holzhacken durch den Kopf gehen ließ. Doch Sedlmayr lehnte das neue Angebot zu den veränderten Bedingungen ab – und schmiss die Tür hinter sich zu. Was er künftig vorhat, ob er sich einem anderen Oberligisten oder Bayernliga-Verein anschließt, darüber habe sich Sedlmayr noch keine Gedanken machen wollen.

Schlitzohriger Vollstrecker

Der Waakirchner spielte 13 Jahre lang für die Tölzer Löwen, marschierte auch durch alle Jugendmannschaften des EC Bad Tölz. Im Erwachsenenbereich absolvierte er gut 600 Spiele für die Tölzer, denen er, abgesehen von einer Saison Duisburg (DEL/Oberliga mit Herne) und Ravensburg in der DEL 2, immer treu blieb. Dabei steuerte Sedlmayr nicht nur wichtige Tore – unter anderem zur Meisterschaft 2012 und zum Aufstieg der Tölzer Löwen bei. Sondern er glänzte auch als schlitzohriger Vollstrecker mit guter Übersicht und klugen Pässen.

Bader: „Es reicht momentan einfach nicht“

Ob er da wieder hinkommen könnte, war im Sommer bei Vertragsabschluss völlig ungewiss. „Es konnte keiner voraussehen, wie sich der Stürmer nach zweijähriger Pause im Leistungssport zeigt“, sagt Bader. Deshalb dürfe Sedlmayr jetzt aber nicht überrascht sein, dass er die Erwartungen nicht erfüllt habe. „Er hat sich bemüht, hat gekämpft, aber es reicht momentan einfach nicht“, meint Bader, der sich mit Trainer Foster ausgetauscht hat. Von der einstigen Klasse war Sedlmayr nach seiner coronabedingten Zwangsauszeit weit entfernt. Und hat jetzt auch keine Chance mehr, da wieder hinzukommen. Zumindest nicht bei den Tölzer Löwen.