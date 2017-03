Einstimmung auf die Play-offs

Eishockey: Oberliga Süd

von Nick Scheder schließen

Dezimierte Tölzer Löwen wollen den Oberliga-Süd-Titel gegen Peiting klar machen. In der Drittelpause wird der Gewinner des Löwen-Motorrads gezogen.

Bad Tölz – Der zurückliegende Februar war ein ausgezeichneter Monat für die Tölzer Löwen: 8 Spiele, 22 Punkte, ein Schnitt von 2,75 Zählern pro Partie. Diesen starken Auftritt will die Mannschaft zum Abschluss der Meisterrunde mit einem Sieg beim Heimspiel gegen den EC Peiting (Sonntag, 18 Uhr, Tölzer Eisstadion) krönen und damit den Meistertitel in der Oberliga Süd klar machen. Für die Gäste geht es dagegen um nichts mehr: Die Pfaffenwinkler bleiben, egal ob Sieg oder Niederlage, auf Platz vier der Tabelle. „Trotzdem: Es wird ein Kampfspiel“, glaubt der Tölzer Trainer Axel Kammerer. „Peiting ist immer sehr emotional gegen uns. Zudem geht es ja auch darum, die Form für die Play-offs zu bewahren.“

Die Löwen treten allerdings erneut mit dezimiertem Kader und nur drei Blöcken an. Immerhin meldet sich Marinus Reiter gesund. Er hat seine Rückenbeschwerden überwunden, wieder trainiert und nimmt seinen Stammplatz neben Josef Frank in der ersten Verteidigung ein. Deswegen stellt Kammerer Thomas Schenkel in die erste Offensiv-Reihe, Franz Mangold in die dritte. Als Ersatz-Stürmer sind Constantin Ontl, Josef Reiter und Daniel Merl dabei. Julian Kornelli und Jordan Baker fallen dagegen weiter verletzt aus, Michael Endraß ist gesperrt.

Gegen die offensivstarken Peitinger sieht Kammerer vor allem seine Abwehr in der Pflicht. „Schnell umschalten und einen guten ersten Pass spielen“, erwartet der Löwen-Trainer von seinen Schützlingen. Vor allem den Peitinger Top-Scorern Ty Morris, Brad Miller (Verteidiger) und Neuzugang Milan Kostourek dürfe man nur wenig Raum lassen. Das ist den Löwen bei den bisherigen fünf Begegnungen gut gelungen: Mit fünf Siegen haben sie gegen Peiting eine weiße Weste aufzuweisen, einmal mussten sie in die Verlängerung.

Bevor der Trubel beim letzten Spiel der Abschlussrunde beginnt, kommt das Stadion erst einmal zur Ruhe: Bei einer Trauerminute wird dem Tölzer Eishockey-Trainer Toni Krinner gedacht, der am Donnerstag gestorben ist (Requiem am Dienstag, 7. März, um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt Tölz, Beerdigung um 10.30 Uhr auf dem Waldfriedhof). Die geplante Ehrung des Spielers des Monats entfällt.

Dafür findet aber die Verlosung des Löwen-Motorrads, das Hans Orterer dem Verein zur Verfügung gestellt hat, wie geplant in der ersten Drittelpause statt. Alle 3000 Lose zu 10 Euro wurden an den Mann gebracht. Zu gewinnen sind neben der Maschine weitere Preise. Zudem gibt es Sonderangebote beim Fanartikelverkauf. Nach dem Spiel feiert die Mannschaft im nicht unwahrscheinlichen Fall des Titelgewinns in der Stadiongaststätte. Nick Scheder

Der Tölzer Kurier bietet vom Spiel gegen den EC Peiting einen Live-Ticker. Auf www.toelzer-kurier.de können Sie die Partie verfolgen.