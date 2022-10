Tölzer Löwen: Abstände reduzieren

Von: Nick Scheder

Voller Einsatz für die Löwen-Verteidigung: Dillon Eichstadt (vorne) bekommen es am Sonntag mit den EHF Passau zu tun. Vorsicht vor Torjäger Cizek © Patrick Staar

Tölzer Löwen müssen beim Heimspiel auf wendige Passauer achten

Bad Tölz – Das erste Oberliga-Punktspiel für Josef Hölzl: Der Tölzer Torhüter hat beim Heimspiel der Tölzer Löwen gegen die EHF Passau Black Hawks (diesen Sonntag, 18 Uhr, Tölzer Eisstadion) seine Premiere zwischen den Pfosten. Die ersten drei Spiele versuchte Enrico Salvarani, die Scheiben vom Kasten fernzuhalten. Trainer Ryan Foster hat sich bisher noch nicht für eine klare Nummer eins entschieden.

Abstände reduzieren

Er hält auf beide Keeper große Stücke und wendet derzeit eine Art Rotation mit Verlängerung an: Nach maximal drei Spielen kommt der jeweils andere Keeper zum Zug – falls er bis dahin tadellos gehalten hat. Und das trifft auf Salvarani einigermaßen zu. „Aber damit sie nicht zu lange auf der Bank hocken müssen, ist jetzt Hölzl an der Reihe – egal wie sein Kollege sich gegen Klostersee am Freitag verkaufte.“

Treffen zweier ungeschlagener Mannschaften

Und der 22-Jährige wird durchaus etwas zu tun bekommen, ist sich der Löwen-Trainer sicher. Passau hatte einen guten Saisonstart, hat die ersten drei Spiele gewonnen. Möglicherweise treffen dann zwei ungeschlagene Mannschaften aufeinander (Ergebnisse der Freitagsspiele nach Redaktionsschluss).

Passau läuferisch stark

Von den Qualitäten der Passauer hat sich Foster noch nicht umfassend überzeugen können. Hat aber wohl gesehen, dass die Black Hawks über einige kleine, wendige Spieler verfügen. „Passau ist läuferisch top, in dieser Hinsicht sicher eines der stärksten Teams in der Oberliga“, meint Foster. Klare Handlungsanweisung an seine Mannschaft: „Wir müssen auf die Spieler achten, nicht nur nach der Scheibe schauen und dürfen die Abstände zum Gegner nicht zu groß werden lassen.“

Schonzeit für die vierte Reihe

Personell können die Löwen erneut fast aus dem Vollen schöpfen. Sie müssen nur weiterhin auf Kapitän Philipp Schlager verzichten, für den eine Rückkehr ins Mannschaftstraining noch zu früh kommt. Timo Sticha und Dominik Gißibl setzt Foster wie schon am Freitag neben Henry Sihling in die vierte Reihe. Die bekommt allerdings noch nicht die volle Eiszeit. „Schließlich sind die beiden jetzt länger ausgefallen und haben entsprechend Training verpasst.“

Vorsicht vor Torjäger Cizek

Der Gegner steht nicht ganz überraschend weit oben in der Tabelle: Passau möchte auf jeden Fall den Sprung in die Top-Zehn schaffen, hat sich allerdings mit eher weniger bekannten Spielern verstärkt – abgesehen von Torjäger Jakub Cizek, der es in der vergangenen Saison auf 41 Treffer für den tschechischen Drittligisten IHC Kralove brachte. Auch der zweite Kontingentspieler Carter Popoff punktete in der vergangenen Saison in der zweiten französischen Liga. Zudem könnten die Niederbayern zuweilen auf Spieler des Zweitligisten EV Landshut zurückgreifen, mit dem sie eine Kooperation haben. Generell möchte Foster allerdings weniger auf den Gegner reagieren. Vielmehr soll seine Mannschaft auf sich und ihren Matchplan achten.