Tölzer Löwen: Achtungserfolg bei Spitzenreiter Weiden

Von: Nick Scheder

Teilen

Bruderduell: Löwen-Verteidiger Felix Ribarik (re.) spielte erstmals gegen seinen Bruder Lukas in Diensten der Blue Devils Weiden. Er rettete die Tölzer mit dem Treffer zum 3:3-Ausgleich in die Verlängerung. © Archiv

Tölzer Löwen trotzen Weiden ein 3:4 n.V. ab, nachdem sie drei Gegentore innerhalb von zwei Minuten kassiert und einen 1:3-Rückstand aufgeholt haben.

Weiden/Bad Tölz – Achtungserfolg für die Tölzer Löwen: Mit überwiegend guter Leistung holten sie sich einen Punkt bei Oberliga-Spitzenreiter Blue Devils Weiden. Dank starker Verteidigung und einem gut aufgelegten Josef Hölzl im Tor lieferten sie am Freitagabend dem Tabellenführer ein Duell auf Augenhöhe. Sie überstanden das erste Drittel schadlos, legten sogar in fünfminütiger Überzahl vor und meldeten sich ins Spiel zurück, nachdem sie innerhalb von kaum zwei Minuten mit drei Gegentoren und 1:3 ins Hintertreffen geraten waren. Verdient schafften sie den Ausgleich, retteten sich in die Verlängerung, die ein überragender Chad Bassen nach 50 Sekunden für die Gastgeber entschied. „Mit dem Punkt bin ich zufrieden“, sagt Trainer Ryan Foster. Ein Wermutstropfen: Max Brandl verletzte sich bei seinem zweiten Spiel nach einer Verletzungspause erneut. Nach einem Check von Lucas Gläser musste der Löwen-Stürmer vom Eis und kehrte nicht mehr zurück.

Achtungserfolg bei Spitzenreiter Weiden

Immerhin nutzten die Tölzer die Überzahl während der Fünf-Minuten-Strafe gegen Gläser zum etwas überraschenden Führungstreffer durch Ludwig Nirschl. Dillon Eichstadt hatte sogar in der folgenden vierminütigen Tölzer Unterzahl die Chance zum 2:0 bei einem Alleingang. Doch auch Weidens Keeper Jaroslav Hübl war an diesem Tag gut drauf.

Hohes Tempo und viel Druck bereiten Probleme

Der Spitzenreiter hatte die besseren und mehr Chancen. Scheiterte allerdings auch bei einem Penalty an Hölzl. „Wir haben uns zunächst schwergetan mit dem hohen Tempo und viel Druck“, sagt Foster. Doch der gehaltene Penalty und die eigene Führung haben die Tölzer zurück ins Spiel gebracht.

Drei Angriffe, drei Gegentore

Seinen erwarteten Verlauf schien die Partie allerdings nach dem ersten Wechsel zu nehmen: Drei Angriffe – nicht einmal in Überzahl – benötigten die Weidener, um das Spiel komplett zu drehen. Einen Abpraller nutzte Bassen zum Ausgleich, Thomas Rubes erhöhte mit einem Traumtor auf 2:1, als er die Tölzer Verteidiger als Slalomstangen missbrauchte und die Scheibe halbhoch links einschweißte. Und Neal Samanski zimmerte den Puck humorlos rechts oben ins Kreuzeck. Foster: „Wir wollten die Gegentore abschalten. Auch wenn uns das in dieser Phase nicht gelungen ist, sind wir auf dem richtigen Weg“, meint der Löwen-Coach. „Wir haben 57 Minuten lang gut gespielt.“

Ins Spiel zurückgearbeitet

Denn nach kurzen Mund-Abwischen meldeten sich die Löwen zurück. Nirschl lenkte Tyler Wards Schuss aus der Luft zum 2:3 ab. Und Felix Ribarik, der erstmals gegen seinen Bruder Lukas im Weidener Trikot spielte, schloss einen Alleingang zum Ausgleich ab. „Ein Arbeitstor“, meint Foster. Die durchaus vorhandenen Chancen zum Siegtreffer nutzte keine der beiden Mannschaften. Doch das Unentschieden in der regulären Spielzeit sei durchaus verdient gewesen, waren sich beide Trainer einig. Bassen nutzte eine 2:1-Situatioon zur Entscheidung in der Verlängerung.

EV Weiden - Tölzer Löwen n.V. 4:3 (0:1, 3:1, 0:1/1:0)

Lesen Sie auch Wintergrillen: Deftig, gesund und lecker durch die kalte Jahreszeit

Tore: 0:1 (11:51) Nirschl (Eichstadt/Ward, 5-4), 1:1 (24:28) Bassen (Homjakovs), 2:1 (25:00) Ruseb (Ostwald/Schmidbauer), 3:1 (26:15) Samanski (Schug/Thielsch), 3:2 (31:09) Nirschl (Ward/Sturm), 3:3 (45:59) F. Ribarik (Gollenbeck), 4:3 (60:50) Bassen (Rubes), – Strafminuten: Weiden 11, Tölz 8, –Schiedsrichter: Singer/Lender, – Zuschauer: 1172.