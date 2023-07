Manuel Edfelder: Der Allrounder ist zurück bei den Tölzer Löwen

Von: Nick Scheder

Unwiderstehlicher Antritt: Manuel Edfelder (li.) kommt zurück zu den Tölzer Löwen. Mit seinem Heimatverein Starbulls Rosenheim schaffte der vielseitig einsetzbare Allrounder in der Vorsaison den Aufstieg in die DEL 2. „Aber es war für mich persönlich eher schwierig und nicht mehr das, was ich mir vorstelle.“ © Rabuser/Archiv

Mit Löwen-Rückkehrer Manuel Edfelder, als Stürmer oder Verteidiger einsetzbar, ist der Tölzer Kader komplett.

Bad Tölz – Hohes Tempo, mit oder ohne Scheibe, gute Laufwege, kaum einer konnte das Tor hintenrum so schnell umzirkeln: Manuel Edfelder brachte viel Bewegung in den Angriff der Tölzer Löwen. Spielte aber auch oft in der Defensive, wenn es dort brannte. Nun ist der 27-jährige Allrounder zurück: Nach zwei Jahren bei seinem Heimatverein Rosenheim, mit dem er in der Vorsaison den Aufstieg schaffte, unterschreibt Edfelder nun für die kommende Saison in Tölz und komplettiert vorerst das Löwen-Rudel für die Oberliga.

Der Allrounder ist zurück

Edfelder spielte bereits von 2017 bis 2021 vier Saisons bei den Löwen und wurde dabei vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult. „Seine Vielseitigkeit ist für jedes Team wertvoll“, sagt Löwen-Chef Fabian Schlager. In der Vergangenheit habe der Allrounder sein Können immer wieder unter Beweis gestellt. „Er spielt konstant auf einem hohen Niveau, scheut keine Zweikämpfe und gibt immer Vollgas – genau das, was wir wollen“, sagt der Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft in einer Pressemitteilung.

Mitverantwortlich für die wenigsten Gegentreffer der Oberliga

Edfelder ist zunächst in der Verteidigung eingeplant und wird wieder das schwarz-gelbe Trikot mit der Nummer 6 tragen. Bei den Starbulls Rosenheim hatte er mit einer defensiveren Rolle großen Anteil daran, dass die Starbulls die wenigsten Gegentreffer der Hauptrunde kassierten. „Das erste Jahr in Rosenheim ist für mich sehr gut gelaufen, das zweite war sportlich extrem erfolgreich mit dem Aufstieg, was immer mein Ziel war. Für mich persönlich war es aber eher schwierig und nicht mehr das, was ich mir vorstelle“, sagt Edfelder.

Platz fünf und zwei: „Das hat uns niemand zugetraut“

Auf seine bisherige Zeit in Tölz mit Höhen und Tiefen blickt er gerne zurück: „Die ersten beiden Jahre nach dem Aufstieg mit den Löwen waren ziemlich schwer, dafür waren die letzten beiden sehr erfolgreich mit den Platzierungen fünf und zwei. Das hatte uns im Vorfeld niemand zugetraut.“ Die vier Jahre haben ihn als Mensch weitergebracht.

Ziel: Direkte Qualifikation für die Playoffs

Und auch die Zukunft soll schön werden: „Das Ziel für diese Saison ist aus meiner Sicht ganz klar die direkte Qualifikation für die Playoffs. Wenn wir als Mannschaft zusammenwachsen und jeder sein bestmögliches Eishockey spielt, dann ist alles möglich.“ Er selbst will eine Führungsrolle übernehmen und mit seiner Erfahrung helfen, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. „Ich freue mich schon sehr darauf, dass es bald wieder losgeht.“ Los geht es nun demnächst auch mit dem Dauerkartenverkauf.

Kaderplanung vorerst abgeschlossen

Mit Edfelder sind die Kaderplanungen vorerst abgeschlossen. Mit 21 Mann und 4 Talenten gehen die Tölzer Löwen in die neue Saison. Das Ziel ist es, „besser zu sein als vergangenes Jahr“. Die Erwartungen werden laut Schlager bewusst niedrig gehalten: „Wir sind zuversichtlich, müssen aber erst mal sehen, wo wir stehen, wie stark die Liga ist, und wie sich der Zuspruch der Zuschauer entwickelt.“ Ihm sei bewusst, dass die Löwenfans in den vergangenen Jahren ganz schön leiden mussten. „Aber wir wünschen uns, dass sie der neuen Mannschaft eine Chance geben.“

Das Team hat nun die Gelegenheit, zu zeigen, dass Eishockey in Tölz wieder Spaß macht. „Wir wollen wieder zum Treffpunkt werden und stehen für ein großes Miteinander: die Fans, die Stadt – und das Team“, verspricht Schlager.

Mehr Spaß vor 3000 Zuschauern

„Ziel ist es, dass die Gegner Respekt vor Tölz haben und die Arena eine uneinnehmbare Festung wird. Dazu brauchen die Buam jegliche Unterstützung. Und ein Spiel vor 3000 lautstarken Zuschauern macht viel mehr Spaß als eines vor 800.“

Deshalb soll nun auch der Kartenverkauf angekurbelt werden. Die ersten 200 Käufer bekommen als Schmankerl einen Fanschal. Der genaue Saisonkartenverkauf hängt noch von der endgültigen Zahl an Oberliga-Teams ab. Durch die andauernde Schiedsgerichtsentscheidung bei den Bayreuth Tigers wird der Prozess verzögert. „An uns liegt’s nicht“, sagt Schlager. „Es ist alles vorbereitet, sobald eine Entscheidung gefallen ist, kann es umgehend losgehen.“

Der Löwen-Kader

Tor: Enrico Salvarani, Baron, Critzmann, – Verteidigung: Deeg, Krumpe, Herrmann, Hörmann, Fichtner, Oberhöller, – Sturm: Schmidpeter, Schüpping, Piipponen, Spöttel, Noack, Schlager, Fischhaber, Edfelder, Bauer, Späth-Mariscal, Kästele, Engel, Fissekis, Zöhren, Sahanoglu, – Trainer: Foster.