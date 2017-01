Schlitzohr aus der Wundertüte

Eishockey: Oberliga Süd

Ein hochmotivierter EHC Waldkraiburg gastiert am Dreikönigstag in Tölz. Die Hausherren plagen indessen vier Ausfälle: Jordan Baker und die DNL-Spieler Marinus und Josef Reiter sowie Tobias Kirchhofer.

Die Oberliga Süd biegt auf die Zielgerade der Punkterunde: Vier Spieltage verbleiben, die Löwen müssen – wegen des Nachholspiels gegen Schönheide – noch fünfmal ran. Die meisten Platzierungen sind vergeben. Interessant ist allerdings der Kampf um Rang acht; der letzte Platz, der den Klassenerhalt vorzeitig sichert und zur Teilnahme an der Doppelrunde berechtigt. Ein Quartett, das innerhalb von drei Zählern liegt, balgt sich um die begehrte Position.

Die schlechtesten Karten haben wohl die Löwen des EHC Waldkraiburg, der Letzte dieses Viererpakets. Doch aufgegeben hat Trainer Rainer Zerwesz das Unterfangen noch lange nicht. Kuriosum am Rande: Die Tölzer Löwen haben alle Heimspiele bislang gewonnen, bis auf jenes

Ende Oktober – gegen die Wundertüte EHC Waldkraiburg (4:5). Mit einem entsprechend engagierten Auftreten des Bayernliga-Meisters rechnet deshalb auch Axel Kammerer am Freitag (18 Uhr).

Erschwerend kommt für den Löwen-Trainer hinzu, dass er auf vier Spieler verzichten muss. Sollte Verteidiger Johannes Huß weiterhin krank sein, sogar auf fünf. Center Jordan Baker hat sich für zwei Wochen nach Calgary verabschiedet, wo er Prüfungen zum hauptberuflichen Feuerwehrmann absolviert.

Das Trio Marinus und Josef Reiter sowie Tobias Kirchhofer wird mit Rick Boehms DNL-Team nach Sinsheim in die Rhein-Neckar-Arena reisen, um dort gegen die Jungadler Mannheim das Vorspiel des „DEL Winter Game“ Schwenningen Wild Wings gegen Adler Mannheim zu bestreiten. Rund 30 000 Zuschauer passen in das umfunktionierte Fußballstadion, in dem sonst Bundesligist TSG Hoffenheim spielt. „Zum Vorspiel werden an die 20 000 Zuschauer da sein“, vermutet Kammerer, „so was müssen die Burschen einfach mal erlebt haben.“ Julian Kornelli wird Baker als Center der ersten Reihe vertreten, ansonsten setzt Kammerer auf drei Reihen.

Dem EHC attestiert der Löwen-Trainer eine aufsteigende Form. „Mit Björn Linda haben sie einen der besten Keeper der Liga. Paderhuber und Hilpert sind gestandene Verteidiger. Und Kaltenhauser ist ein richtiges Schlitzohr.“ Die Löwen müssen also alles in die Waagschale werfen, um Platz zwei zu verteidigen.