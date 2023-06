Angekommen im Eishockey-Oberhaus

Von: Nick Scheder

„Hat Bock auf mehr gemacht“: Leon Hüttl (re.) gegen Matt Coronato aus den USA wurde in dieser Saison Deutscher Vizemeister und jetzt Vizeweltmeister. © Pavel Golovkin/dpa

EISHOCKEY Ex-Tölzer Leon Hüttl, Max Franzreb und JJ Peterka holen Vize-WM-Titel mit DEB

Tampere/Bad Tölz – Enttäuschung kann auch ein Zeichen sein. Ein Fingerzeig, dass vieles richtig gelaufen ist. Wer nach einer Final-Niederlage gegen Kanada mit der Silbermedaille um den Hals vorübergehend unzufrieden ist, hat gezeigt, dass er mehr möchte. Dass er mit den Top-Nationen der Eishockey-Welt mithalten kann. Und so war es im Team des DEB, das sich gerade bei der Weltmeisterschaft in Finnland Serien-Weltmeister Kanada im Finale mit 2:5 geschlagen geben musste. Mit einem Empty-Net-Treffer und nach zweimaliger Führung. „Nach diesem Turnier haben wir gesehen, dass wir es mit allen aufnehmen können, wenn alles passt“, sagt der Heilbrunner Leon Hüttl, der mit dieser Mannschaft Vize-Weltmeister geworden ist und damit für eine handfeste Überraschung gesorgt hat. „Ein, zwei Fehler weniger, die werden von Kanada eben eiskalt bestraft, ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite, und der Titel wäre drin gewesen“, sagt der 22-jährige Verteidiger des ERC Ingolstadt (DEL).

Vize-WM-Titel kann man nicht planen

Das sah Ex-Löwen-Keeper Maximilian Franzreb aus Tölz (Fischtown Pinguins Bremerhaven, DEL) genauso. Auch von der Tribüne aus. Der dritte Torhüter der DEB-Auswahl verfolgte alle Spieler auf Abruf. „Wir haben eine junge Mannschaft, die es aber brutal gut gemacht hat, von Spiel zu Spiel besser zueinander gefunden hat und vom Trainer-Stab optimal eingestellt wurde.“ Am Ende überwiegt der Jubel über den Vize-Weltmeistertitel. Ganz klar. „Damit hatten wir nicht gerechnet, so etwas kann man ja auch nicht planen“, sagt der 26-jährige Tölzer.

Nach drei Niederlagen: Zum Siegen verpflichtet

Zumal das Weiterkommen der deutschen Mannschaft nach der Vorrunde gefährdet war. Nach drei Niederlagen gegen die Gruppen-Favoriten in Folge war das DEB-Team nämlich unter Zugzwang. Jedes der verbleibenden vier Vorrundenspiele musste gewonnen werden. „Aber das haben wir sehr souverän gemacht“, meint Hüttl. Ein umkämpfter Sieg gegen Dänemark – die Vorentscheidung – klarere Erfolge gegen Österreich, Ungarn und Frankreich, damit war das Viertelfinale erreicht. Und spätestens nach dem 3:1 gegen die bis dahin ungeschlagenen Schweizer war klar: „Wir können es sehr weit bringen“, sagt Franzreb.

Auf Augenhöhe mit Top-Nationen

Das zusammengewachsene und spielerisch erstarkte DEB-Team schaltete die USA im Halbfinale in der Verlängerung mit 4:3 aus. Silber – wie schon 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyongchang – war den Deutschen sicher. „Aber der Vize-WM-Titel, ist fast noch mehr wert als die Olympiamedaille, weil es seit 70 Jahren die erste WM-Medaille für eine deutsche Mannschaft überhaupt ist. Unfassbar“, sagt Hüttl. „Mit den Top-Nationen auf Augenhöhe“, freut sich Franzreb.

Früher als erwartet besser als gedacht

Möglich gemacht hatte das eine junge Mannschaft, deren Talente schon früher als erwartet große Entwicklungsschritte gemacht habe, meint Franzreb. „Justin Schütz, Filip Varejka oder Wojciech Stachowiak, die ganzen jungen haben Fortschritte gemacht, die man nicht erwartet hätte. Die sind über sich hinausgewachsen.“ Und dem Trainerteam um Harold Kreis ist es gelungen, die Spieler, die nach und nach aus dem Playoff-Finale der DEL oder aus der NHL dazustießen, zu integrieren.

„Sie haben die richtigen Charaktere ins Team gebracht“, meint Hüttl, der sich freute, einem Kader anzugehören, der nominell immer stärker wurde, auch auf dem Eis spielerisch Maßstäbe setzte. Dazu gehört auch John-Jason „JJ“ Peterka (Buffalo Sabres), der bis zu den Schülern beim EC Bad Tölz ausgebildet wurde und mittlerweile in der NHL angekommen ist: Sein Zug zum Tor, seine Leichtigkeit beim Abschluss sorgten dafür, dass er ins All-Star-Team gewählt wurde.

Auf der Tribüne trotz zwei Siegen in der Vorbereitung

Franzreb freut sich mit der Mannschaft – auch ohne eigene Eiszeit. Und sie sich mit ihm. „Jeder hat seinen Anteil an dem Erfolg. Nach den Siegen wurde zusammen gejubelt und gefeiert, dieser Zusammenhalt hat diese Mannschaft ausgezeichnet.“ Ein wenig enttäuscht ist der Tölzer, der seit seiner Kindheit in Norddeutschland lebt und bis 2021 für zwei DEL2-Jahre das Tor der Tölzer Löwen hütete, schon, dass er als dritter Keeper nicht einmal auf der Bank saß. „Es wäre ja komisch, wenn ich mich freuen würde, nicht gespielt zu haben.“ Dazu ist er zu ehrgeizig, zu sehr Profi. In der WM-Vorbereitung machte er drei Spiele, zwei davon gewann Deutschland. Doch er gönnt seinen Kollegen den Einsatz, freut sich mit ihnen.

Es brauchte eben seine Zeit, bis das Erreichte realisiert war. Auch für Hüttl. Am Ende überwogen Freude und Zufriedenheit nach einem starken Turnier. „Ich denke, jeder weiß, dass er stolz auf sich sein kann. Das hat Bock auf mehr gemacht.“

Rückflug schon bald nach dem Finale

Das ausgelassene Feiern mussten die deutschen Eishockey-Spieler allerdings in Tampere ein wenig abkürzen: Nach dem Finale am Abend war der Flieger bereits am nächsten Morgen für 6 Uhr früh gebucht. Doch zurück in der Heimat ließen sich die Silber-Helden gebührend hoch leben. Und jetzt haben sie Zeit für ein wenig Entspannung, bevor sie mit dem Sommertraining im Liga-Betrieb wieder loslegen: Franzreb hat zwei Wochen Urlaub auf Fuertaventura geplant. Hüttl hat wenigstens fünf Tage Ferien, bevor er sich um seinen Wohnungswechsel kümmern muss.

Musste von der Tribüne aus jubeln: Maximilian Franzreb hatte trotzdem seinen Anteil am Erfolg. © Oliver Rabuser/Archiv

John Peterka (Mitte) feiert sein Tor zum 1:0 im Finale gegen Kanada mit seinen Teamkollegen. © Pavel Golovkin/dpa