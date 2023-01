Tölzer Löwen: Bereit für eine Überraschung?

Von: Nick Scheder

Gas geben gegen den Spitzenreiter: Anton Engel (Mitte) und seine Tölzer Löwen bekommen es am Sonntag mit den Blue Devils Weiden zu tun. © Ewald Scheitterer/Archiv

Tölzer Löwen empfangen nach vier Niederlagen in Serie Spitzenreiter Weiden – Ladies Night beim Heimspiel

Bad Tölz – Jeder Punkt gegen diesen Gegner ist eine Überraschung: Die Blue Devils Weiden haben in dieser Saison bisher kaum einen Zähler abgegeben, sind mit großem Vorsprung Oberliga-Spitzenreiter und in allen Statistiken weit vorne: An diesem Sonntag um 17 Uhr empfangen die Tölzer Löwen den unumstrittenen Tabellenführer. Einmal ist ihnen die Überraschung schon gelungen. Doch klappt es auch diesmal - ausgerechnet nach vier Niederlagen in Reihe?

Bereit für eine Überraschung?

Zumindest sollte sich einiges an Unterstützung im Stadion versammeln: Beim Heimspiel veranstalten die Löwen eine „Ladies Night“. Frauen können an der Abendkasse Sitz- und Stehplatztickets für zehn Euro erwerben. Zudem haben alle Schüler unter Vorlage eines gültigen Schülerausweises freien Eintritt. Die Löwen müssen aber auch auf dem Eis eine Reaktion zeigen. Das letzte Heimspiel endete nach einer schwachen Leistung gegen den Tabellenvorletzten HC Landsberg mit 3:5. Wie er die Mannschaft auf das Spiel gegen den Spitzenreiter einzustellen gedenkt, war von Trainer Ryan Foster allerdings nicht zu erfahren: Der Löwen-Coach war am Freitag telefonisch trotz mehrfacher Versuche nicht zu erreichen.

Torschüsse zu harmlos oder unplatziert

Die Buam müssen in vielen Bereichen eine Steigerung zeigen. Zu leicht ließen sie sich auskontern, zu viele Scheiben gingen verloren, zu viele Torschüsse waren zu unplatziert oder zu harmlos. Zudem ist davon auszugehen, dass die Blue Devils Weiden deutlich stärker auftreten als zuletzt Landsberg, das seine Chancen am Mittwoch in Tölz allerdings konsequent nutzte.

Spitzenreiter ohne Schwachstelle

Eine Schwäche ist beim Spitzenreiter kaum auszumachen. Weiden hat die meisten Tore erzielt, erweist sich im Gefahrenbereich als sehr effizient und fackelt nicht lange im Abschluss. Die Blue Devils haben zwar nicht den einen überragenden Spieler, aber jede Menge Stürmer weit vorne in der Top-Scorerliste. Sie bekommen wenige Gegentore, haben starke Special-Teams, sammeln dabei mit die wenigsten Strafzeiten. Immerhin hielten die Löwen bei den bisherigen Duellen passabel mit und gestalteten die Spiele ausgeglichen. Im ersten Aufeinandertreffen gewannen die Oberpfälzer in einem spannenden Match mit 3:1. Auswärts holten die Buam Anfang Dezember mit einer starken Leistung einen Punkt nach Verlängerung.

Nirschl wieder fit, aber noch nicht fit genug

Der Tölzer Kader hat sich kaum vergrößert. Immerhin wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist Ludwig Nirschl. Der 22-Jährige fühlt sich nach seiner Gehirnerschütterung wieder fit, ein Einsatz schon an diesem Wochenende ist allerdings unwahrscheinlich.