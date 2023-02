Tölzer Löwen: Bereit sein für das wichtigste Spiel der Saison

Von: Nick Scheder

Teilen

Hoffnung auf die Rückkehr des Topscorers: Tyler Ward könnte nach seiner Verletzung am Sonntag beim wichtigen Spiel in Lindau wieder in der erste Tölzer Sturm-Reihe auflaufen. © Patrick STaar/Archiv

Löwen-Trainer Ryan Foster fordert von seinem Team einen Sieg gegen Lindau

Bad Tölz – Es ist eine vernichtende Bilanz gegen den Tabellenzehnten der Oberliga: Gerade einmal zwei von neun möglichen Punkten holten sich die Löwen aus den bisherigen drei Begegnungen gegen den EV Lindau in dieser Saison. Der mühsame Sieg nach Verlängerung datiert aus dem ersten Heimspiel, das die Tölzer nach 0:4-Rückstand gewannen. Dann folgten zwei beschämende Niederlagen. „Jetzt dürfen wir nicht verlieren“, stellt Trainer Ryan Foster klar. Der EVL, bei dem seine Mannschaft diesen Sonntag (18 Uhr) antritt, ist Tabellennachbar der Löwen. Je nach Abschneiden der Konkurrenz droht sogar das Abrutschen auf Rang elf. „Es wird das wichtigste Spiel der Saison“, betont Foster die Dramatik der Partie.

Das wichtigste Spiel der Saison

Die Löwen hätten sich in keiner der bisherigen Begegnungen so schwertun oder gar verlieren müssen. „Lindau ist nicht die talentierteste Mannschaft“, meint der Löwen-Trainer. „Aber wir haben es ihnen viel zu leicht gemacht.“ Im letzten Heimspiel gaben die Tölzer eine 2:0-Führung leichtfertig aus der Hand. „Noch ein Kraftakt zum 3:0, und das Spiel wäre gelaufen gewesen“, glaubt Foster. „Stattdessen haben wir aufgehört zu spielen, sind nur noch im eigenen Drittel rumgestanden.“ Das darf diesmal nicht passieren. „Wir müssen am Sonntag über die vollen 60 Minuten bereit sein“, fordert Foster. „Ohne Kompromisse.“

Ward zurück im Tölzer Paradesturm ?

Er hofft auch, dass er bei der Aufstellung keine Kompromisse machen muss. Er plant für die erste Sturmreihe mit Topscorer Tyler Ward, der für das Spiel am Freitag noch nicht wieder fit war. Welchen der beiden Keeper, Enrico Salvarani oder Philip Lehr, er ins Tor stellen will, möchte Foster erst nach dem abschließenden Training am Samstag entscheiden. Einer von beiden wird vermutlich schwer beschäftigt sein: Lindau hat eine durchaus beachtliche Schusseffizienz, jeder zwölfte der 1100 Schüsse fand bisher ins Ziel. In dieser Disziplin sind allerdings die Löwen selbst sogar noch besser. Nur müssten sie die Effizienz auch gewinnbringend einsetzen.

Die kleinen Dinge richtig machen

Einsatz eines jeden Löwen-Spielers ist gefragt. „Lindau ist eine sehr kämpferische Mannschaft, wir dürfen das Spiel keinesfalls wieder aus der Hand geben“, sagt Foster. Gleichzeitig sollten die Löwen tunlichst mit ihren Strafzeiten haushalten: Lindau hat kein schlechtes Powerplay, die Islanders sind im Schnitt in jedem vierten Überzahlspiel erfolgreich. „Sie machen viele kleine Dinge richtig“, meint der Löwen-Trainer.

Das erhofft er sich auch von seiner Mannschaft. „Wir müssen einfaches Eishockey spielen.“ Dass sie das können haben die Löwen oft unter Beweis. Nur eben nicht konstant über 60 Minuten. Im Heimspiel gegen Lindau hielt die Dominanz nur ein Drittel.