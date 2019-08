Bereits der dritte Verteidiger-Ausfall bei den Tölzer Löwen

EISHOCKEY

Zwei Testspiele gegen den ESV Kaufbeuren absolvieren die Tölzer Löwen an diesem Wochenende. Für den verletzten Verteidiger Markus Eberhardt testet Trainer Gaudet den jungen Jan Bednar.

Die jüngste 4:6-Niederlage des Tölzer Eishockeyteams beim SC Riessersee kam überraschend – und den zahlreichen mitgereisten Fans hat der Auftritt der Löwen in Garmisch auch nicht geschmeckt. Für die Mannschaft selbst war der Rückschlag indes nur eine Randnotiz während der sechswöchigen Vorbereitung. Sie muss weit wichtigeren Unbilden trotzen: Wie schon im Vorjahr wird das Team vom Verletzungspech gebeutelt. Fielen vor Jahresfrist Philipp Schlager und Lubor Dibelka über Wochen hinweg aus, erwischte es nach Niki Heinzinger nunmehr auch noch Markus Eberhardt mit einer Oberkörperverletzung. Der Neuzugang aus Heilbronn erlitt im Heimspiel gegen den SCR einen Armbruch und wird nicht vor Anfang Oktober wieder in Pflichtspielen zum Einsatz kommen.

Somit bricht den Löwen binnen kürzester Zeit der dritte Verteidiger weg. In den beiden Testspielen gegen den ESV Kaufbeuren an diesem Freitag (19.30 Uhr, Arena) und am Sonntag (18.30 Uhr, Kaufbeuren) rückt erst einmal Jan Bednar in den Kader. Zwar ist die Kooperation mit den Straubing Tigers noch immer nicht offiziell besiegelt und kommuniziert. Der 20-jährige Deutsch-Tscheche ist dennoch der erste Akteur, der den Tölzern vom DEL-Klub zur Verfügung gestellt wird. Bednar möchte seine Chance nutzen, sich auf Dauer für höhere Weihen zu qualifizieren. Denn in Straubing trainierte das Defensivtalent einstweilen nur mit, jetzt folgt ein zweiwöchiger Try-out im Isarwinkel. „Wir mussten etwas machen, denn wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, erläutert Kevin Gaudet die jüngste Personalie. „Reiter, Heinzinger und jetzt Eberhardt“, zählt der Tölzer Trainer die Verluste der letzten Wochen nominell auf. „Dieses Pech macht uns Probleme.“

Einer der Ausfälle ließ sich durch die überraschend starke Performance von Manuel Edfelder in der Abwehr kompensieren. Weitere Umschulungen von Stürmern sind aber nicht geplant, überdies quantitativ nicht händelbar. Denn auch Timo Gams muss aufgrund einer Schulterverletzung vorübergehend passen. Gaudet kann aktuell gerade noch drei Sturmreihen plus Luca Tosto aufstellen.

Dennoch klassifiziert der 56-Jährige das Kräftemessen mit den Kaufbeurern als einen „perfekten Gradmesser“. Noch immer ist Gaudet mittendrin, sein neues Team besser kennenzulernen. Nicht deren Spitznamen oder Eigenheiten, sondern die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen auf dem Eis. Das Duell gegen den DEL2-Konkurrenten werde ihm dahingehend „viel zeigen“. Aufschlüsse erhofft sich Gaudet vornehmlich in zwei Dingen: „Wie schnell und wie schlau sind meine Spieler?“ Der ESVK werde mit „Power und vier Reihen“ daher kommen. Da muss jede Entscheidung die richtige sein.

Abgesehen von den Änderungen im Abwehrbereich, stellt der Coach an diesem Wochenende Dibelka zu Shawn Weller und Tyler McNeely. Silo Martinovic hütet im Heimspiel den Kasten, am Sonntag werden sich beide Torhüter abwechseln.

Tölzer Löwen: Si. Martinovic – Sa. Martinovic, Kolb, Schwarz, Edfelder, MacKenzie, Bednar – Sedlmayr, French, Pfleger, Weller, McNeely, Dibelka, Schlager, Kiefersauer, Reiter, Tosto.

