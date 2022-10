Tölzer Löwen: Bittere Pille statt Festschmaus

Von: Nick Scheder

Kein Derby ohne handfeste Auseinandersetzung: Hier kämpft Tölzer Löwe Dillon Eichstadt gegen Sebastian Cimmerman, dahinter Thomas Schmid, links Alexander Fichtner (Tölz, Nr. 16.), rechts Marlon Wolf, dahinter Oliver Ott. © pr

Tölzer Löwen verlieren Oberland-Derby gegen SC Riessersee mit 1:6

Bad Tölz – Was ein Festschmaus werden sollte, wurde eine herbe Enttäuschung: Mit 1:6 wurden die Tölzer Löwen am Sonntag vom Oberland-Erzrivalen SC Riessersee abgewatscht. Dabei hätte alles so schön gepasst für den sechsten Erfolg in Reihe: Gut gefülltes Tölzer Eisstadion, deutlich besserer Saisonstart und Tabellenposition als die Garmisch-Partenkirchner und Lust auf weitere Überraschungen. Doch gegen Riessersee bekamen die Tölzer einen dicken Dämpfer: Überrascht von individueller Stärke gerade eines Robin Soudek oder Sam Verelst, überfordert vom Tempo der Gäste, entsprechend zu weit weg vom Gegner und deshalb zu oft auf der Strafbank. Und ohne eigene zündende Ideen, dem starken Garmischer Keeper Daniel Allavena beizukommen. „Bitter für uns, aber ein verdienter Sieg der Garmischer“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster.

Bittere Pille statt Festschmaus

Bei Garmisch funktionierte fast alles, bei den Löwen nicht viel: Den ersten Schlag gegen die eigene Motivation bekamen sie nach 23 Sekunden, als Ryker Killins auf 1:0 stellte. Oliver Ott und Alexander Fichtner verpassten den baldigen Ausgleich, auch Dominik Gißibl verzog frei vor dem Kasten. Tölz drückte auf das 1:1, scheiterte aber am starken Allavena. War alles noch nicht so schlimm, meint Foster, der die Comeback-Qualitäten seines Teams kennt. Doch der Knackpunkt war aus seiner Sicht, als die Löwen weder ihr Überzahl nutzten noch sonst irgendeine Torchance, und stattdessen den zweiten Gegentreffer durch Alexander Höller kassierten. „Danach haben wir dumme Strafen genommen, unser Unterzahlspiel, genau wie unser Powerplay waren nicht gut“, moniert Foster. Und so zog Riessersee auf 4:0 davon, als dem Tölzer Keeper Enrico Salvarani zuerst in Tölzer Unterzahl eine Scheibe von Verelst durch die Schoner rutschte und wenig später der ehemalige Löwe Lubor Dibelka einen Konter erfolgreich abschloss. Zwischendrin scheiterte Tyler Ward zweimal aus aussichtsreicher Position. „Uns ist ein wenig die Luft ausgegangen“, meint Foster zum allzeit hohen Tempo.

Nur Fischhaber hat das Derby schon erlebt

So durfte beispielsweise ein Thomas Schmid ganz alleine vor Salvarani agieren, der diesmal allerdings Sieger blieb. Aber weil die Löwen immer einen Schlittschuh-Schritt zu spät dran waren, wussten sie sich oft nur durch unerlaubte Aktionen zu helfen. „Es ist für diese junge Mannschaft ein Lernprozess“, gibt Foster zu bedenken. „Gerade so ein Derby ist schwieriges Gelände.“ Der Einzige, der schon mal gegen Riessersee dabei war, ist Christoph Fischhaber. Doch auch der brachte keine nennenswerte Akzente auf das Tor. Stattdessen erhöhte Soudek auf 5:0 für die Gäste.

Handfeste Auseinandersetzung

Der Frust entlud sich, zur Freude der gut 3200 Zuschauer in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Alex Fichtner, Sebastian Cimmerman, Dillon Eichstadt und Thomas Schmid. Und auch über einen Tölzer Treffer freute sich der Löwen-Anhang noch: Nick Huard düpierte Allavena per Bauerntrick zum 1:5, bevor Dibelka zum 6:1-Endstand traf.

Erste Niederlage - ausgerechnet im Derby

Die erste Niederlage in dieser Saison für die Löwen. Und ausgerechnet im Derby gegen den Erzrivalen. Trotzdem macht sich Foster keine Sorge, seine junge Mannschaft wieder zurück in die Spur zu bringen. „Wir haken das ab.“

Tölzer Löwen - SC Riessersee 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Tore: 0:1 (0:23) Killins (Höller/Maurer), 0:2 (27:46) Höller (Koziol/Verelst, 5-4), 0:3 (33:24) Verelst (Killins/Koziol, 5-4), 0:4 (37:18) Dibelka (Soudek), 0:5 (46:14) Soudek (Maurer/Dibelka, 5-4), 1:5 (51:09) Huard, 1:6 (55:35) Dibelka (Soudek/Mayr) –Strafminuten: Tölz 14, Garmisch 12, – Schiedsrichter: Kannengießer/Weger, – Zuschauer: 3253.

Nackenschlag: Ex-Löwe Lubor Dibelka überwindet den Tölzer Keeper Enrico Salvarani. © pr