Tölzer Löwen: Bodenhaftung behalten

Von: Nick Scheder

Bestätigt seinen Eindruck als Torjäger für die Tölzer Löwen: Tyler Ward (re.) erzielte gegen Memmingen zwei Tore und bereitete eines vor. Gegen Lindau wird er auch wieder gefordert sein. © Ewald Scheitterer

Nach Sieg gegen Memmingen: Tölzer Löwen wollen gegen Lindau an guten Auftakt anknüpfen.

Bad Tölz – Ein erster Höhenflug. Doch die Tölzer Löwen sollten die Bodenhaftung nach dem 5:2-Auftaktsieg nicht verlieren. „Gegen Memmingen hat fast alles gepasst“, sagt Trainer Ryan Foster. „Aber wir dürfen jetzt nicht zu hoch schweben.“ Der nächste Prüfstein wartet nach dem spielfreien Sonntag beim Match unter der Woche: Am Dienstag (19.30 Uhr, Tölz) empfängt der Absteiger aus der DEL 2 den EV Lindau als nächsten Gegner.

Bodenhaftung behalten

Eine Mannschaft, die Foster nicht so stark einschätzt, wie zuvor Memmingen. Einer 2:6-Niederlage gegen Passau ließen die Indians einen 7:1-Kantersieg beim EHC Klostersee folgen. „Kämpferisch und läuferisch sind die durchaus gut, fahren ihre Checks zu Ende, haben ein gutes Forechecking. Da müssen wir an die Leistung gegen Memmingen anknüpfen.“ Da gefielen Foster sowohl kämpferische Einstellung seiner Mannschaft als auch Siegeswillen. „Alle haben ihren Job gemacht, wir waren sehr diszipliniert, es war alles sehr positiv, das erste Spiel haben wir brav erledigt, jetzt dürfen wir aber auch Lindau nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

EVL: Namhafte Spieler im Kader

Im Gegenteil: Für Foster wird auch die nächste Partie ein „schweres Spiel“. Auch weil die Indians vom Bodensee durchaus ein paar namhafte Spieler im Team haben: Da sind etwa Daniel Stiefenhofer aus Bayreuth oder Vincenz Mayer aus der DEL 2 sowie Talent Alexander Dosch vom Deutschen DEL 2-Vizemeister Ravensburg oder auch der Ex-Tölzer-Löwe Nico Kolb, der zuletzt gegen Klostersee zwei Treffer erzielte. Im Tor steht der ebenfalls Zweitliga-erfahrene Matthias Nemec (Heilbronn, Freiburg, Riessersee, Ravensburg).

Der Kopf muss mitspielen

Für die Löwen wird es auch deshalb eine Herausforderung, weil der Kopf mitspielen muss. Aber besser mit einem Sieg in die Saison starten als nicht. So viel ist auch klar. Und nicht nur hat Nick Huard in seinem ersten Spiel für Tölz gut eingeschlagen, der zwei Treffer vorbereitet hat. Sondern auch die Talente machten gegen Memmingen auf sich aufmerksam: Alexander Fichtner, Ludwig Nirschl und Oliver Ott sorgten für die schnelle 3:0-Führung zur ersten Pause. Und Tyler Ward bestätigte sich als Torjäger, erzielte die letzten beiden Treffer, nachdem er einen vorbereitet hatte.

Auf Timo Sticha (verletzt), Dimonik Gißibl, nach einer Erkrankung immerhin schon wieder im Training, und Kapitän Philipp Schlager müssen die Tölzer weiter verzichten. Aber an der Aufstellung hält Foster fest. „Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern“, sagt der Löwen-Trainer. „Wir müssen nur Kleinigkeiten verbessern.“