Christoph Fischhaber bleibt ein Löwe: „Seine Routine wird der Mannschaft sicher guttun“

Weiterhin Feuer und Flamme für die Tölzer Löwen: Stürmer Christoph Fischhaber. © Patrick Staar

Stürmer Christoph Fischhaber verlängert Vertrag bei den Tölzer Löwen. Er hat für die Löwen schon 571 Pflichtspiel-Einsätze absolviert.

Bad Tölz – 571 Pflichtspiele hat Christoph Fischhaber seit der Saison 2005/06 für die Tölzer Löwen absolviert. Es werden wohl noch etliche Partien hinzukommen, denn der 35-Jährige verlängerte nun seinen Vertrag und hängt ein weiteres Jahr bei den Löwen dran.

„Für mich gehört Christoph fast schon zum Inventar der Löwen“

„Für mich gehört Christoph fast schon zum Inventar der Löwen“, sagt Löwen-Geschäftsführer Fabian Schlager. „Er ist ein echtes Vorbild, bei ihm weiß man genau, was man bekommt.“ Auch privat sei Fischhaber „ein wirklich feiner Kerl: immer gerade raus und trotzdem ruhig und überlegt, was ihn für die Mannschaft unglaublich wertvoll macht.“ Schlager ist überzeugt: „Seine Routine wird der Mannschaft sicher guttun.“

Schon in seiner Jugend spielte Fischhaber für den Eisclub

Fischhaber verbrachte seine Jugend beim ECT, zehn Jahre lang stürmte er für die Tölzer Löwen. Viel ist seit dem Beginn seiner Profikarriere geschehen, mit vielen Tölzer Legenden hat er in einer Mannschaft gespielt – Sandro Schönberger, Yanick Dubé, Florian Zeller, T.J. Mulock und Klaus Kathan sind nur einige seiner Weggefährten. Auch mit aktuellen Nationalspielern und Olympiahelden wie Yasin Ehliz, Leo Pföderl, Maxi Kammerer und Andi Eder kämpfte er in der Hacker-Pschorr-Arena um Punkte. 2011/12 gewann Fischhaber mit dem Team die Oberligameisterschaft.

Auf jeder Position einsetzbar

Von 2016 bis 2020 spielte er für den EV Landshut und schaffte den Aufstieg in die DEL 2. Nach einem Abstecher in die Bayernliga zum TEV Miesbach kehrte Fischhaber im vergangenen Jahr zu den Tölzer Löwen zurück und verlieh dem jungen Team durch seine überlegte Spielweise Ruhe. Mit seiner Flexibilität ist der 1,90 Meter große Angreifer in jeder Reihe und Situation einsetzbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Löwen. In der abgelaufenen Saison bediente er elfmal seine Mitspieler, neunmal traf er selbst. red