Das andere Gesicht der Tölzer Löwen

Von: Nick Scheder

Die neutrale Zone sehr gut zugestellt: Niklas Hörmann (re.) und seine Tölzer Löwen machen Moritz Schug (li.) und Spitzenreiter Blue Devils Weiden das Leben schwer, müssen sich aber dann doch 3:4 geschlagen geben. © Ewald Scheitterer

Tölzer Löwen bei 3:4 gegen Spitzenreiter Weiden vor allem defensiv stark verbessert.

Bad Tölz – Eine Art Befreiungsschlag, wenn auch ohne Punkte in der Hand: Nach vier Niederlagen in Serie spielten die Tölzer Löwen gegen Spitzenreiter Weiden munter mit, lagen zwischenzeitlich zweimal in Führung und gestalteten das recht temporeiche Spiel am Sonntagabend dank einer stabilen Defensive ausgeglichen. Die abgezockten Blue Devils erzielten allerdings das entscheidende Tor zum 4:3. In einer spannenden Schlussphase mit zwei Minuten ohne eigenen Torhüter schafften es die Tölzer nicht mehr, die fünfte Niederlage in Folge abzuwenden. „Kämpferisch trotzdem eine Top-Leistung, wir haben vor allem die neutrale Zone sehr gut zugestellt“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster. Er hofft, dass sich der Ertrag spätestens dann einstellt, wenn der eine oder andere Schlüsselspieler zurückkehrt.

Der Tölzer Trainer hielt an der Aufstellung aus dem Höchstadt-Spiel am Freitag mit Erik Gollenbeck im ersten Sturm fest, verließ sich weiter auf die Dienste von Philip Lehr im Tor. Der wurde allerdings nach zwölf Minuten von Josef Hölzl abgelöst, weil er sich bei einer Abwehraktion verletzte. Eine Diagnose steht noch aus, vorsorglich kam er ins Krankenhaus. Hölzl war im Anschluss fast immer auf dem Posten, hielt die Tölzer lange im Spiel.

Umstellung macht sich bezahlt

Sie gerieten zunächst in Rückstand – wenig überraschend, sind die Blue Devils doch das Maß der Dinge in der Oberliga. Ließen auch am Sonntag kaum Schwächen erkennen, und Lukas Ribarik –Bruder des Löwen-Verteidigers Felix – schloss einen Konter recht einfach zum 1:0 für die Gäste ab. Die Löwen ließen sich davon kaum aus der Ruhe bringen, Sören Sturm glich aus, als sich die Hausherren vor dem Tor des Ex-Tölzers Marco Wölfl festgesetzt hatten.

Defensive geordneter als zuletzt

Auch wenn manche Scheibe verloren ging, nicht jeder Pass ankam: Es war eine deutliche Verbesserung zu erkennen. Die Umstellung mit Gollenbeck im Sturm zahlte sich aus – nicht nur wegen des späteren Führungstreffers. Vor allem die Verteidigung trat viel geordneter auf als zuletzt gegen Landsberg oder Deggendorf. Die Tölzer hielten gut mit, Tyler Ward erhöhte sogar auf 2:1 in doppelter Überzahl, nachdem Elia Ostwald und Fabian Voit fast zeitgleich auf die Strafbank mussten. Hölzl hielt, was zu halten war, bei Tomas Rubes’ Solo blieb er ruhig und wehrte ab, selbst in Weidener Druckphasen und in Unterzahl klärten die Löwen gut, boten dem Tabellenführer anschließend wieder Paroli und erzeugten mit schönen Angriffen stetig Torgefahr. Ward nach Sturms klugem Pass scheiterte am Gehäuse. Weiden nicht: In einem Gewühl vor Hölzl drückte Neal Samanski die Scheibe zum 2:2 ins Tölzer Tor.

Scheibe beim Wechsel nicht tief genug

Doch die Löwen holten die Führung zurück, als Erik Gollenbeck einen Konter erfolgreich abschloss. Florian Kästele hätte sogar die Führung erhöhen können. „Er spielt sehr schlau, die jungen halten gut mit“, lobt Foster seine Talente, die viel Eiszeit bekommen. Allerdings behielt Weiden in Manier einer Spitzenmannschaft die Nerven, zeigte sich eiskalt bei den Torabschlüssen: Kurt Davis zog zum 3:3 ab, Fabian Voit kurvte vor das Tölzer Tor, umspielte Hölzl und schob zum 4:3 ein. „Beim Wechsel vor dem 3:3 hätten wir vielleicht die Scheibe tiefer spielen müssen“, meint Foster. „Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.“

Tölzer Löwen - Blue Devils Weiden 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Tore: 0:1 (4:49) L. Ribarik (Thielsch/Nagtzaam), 1:1 (6:35) Sturm (Ward/Gollenbeck), 2:1 (15:03) Ward (Fischhaber, 5-4), 2:2 (25:38) Samanski (Bassen/Homjakovs), 3:2 (40:53) Gollenbeck (Huard/Ward), 3:3 (45:00) Davis (Rubes/Ostwald), 3:4 (53:48) Voit (Heinisch/Davis, 5-4), – Strafminuten: Tölz 4, Weiden 4, – Schiedsrichter: Patrick Altmann/Benedikt Lender, – Zuschauer: 1170.