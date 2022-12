Tölzer Löwen: Das Spiel und Rang sechs verloren

Von: Nick Scheder

ECP-Torhüter Florian Hechenrieder (Mitte) blieb am Dienstagabend oft Sieger gegen den ersten Tölzer Sturm mit (v. li.) Ludwig Nirschl, Tyler Ward und Nick Huard (re.). © Ewald Scheitterer

EISHOCKEY OBERLIGA Tölzer Löwen unterliegen Peiting in einer umkämpften Partie mit 4:5

Bad Tölz – Gegen Peiting ist es immer eng, irgendwie ist alles eng: Wenig Platz auf dem Eis, jede Scheibe eng umkämpft, und knappe Ergebnisse. Auch diesmal trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem knappen Resultat: Mit 5:4 auf Tölzer Eis entschieden die Pfaffenwinkler am Dienstagabend den Kampf um Rang sechs der Oberliga für sich. „Es war Leidenschaft auf beiden Seiten, Peiting war 40 Minuten lang die etwas bessere Mannschaft, es hat für uns nicht ganz gereicht“, sagt Trainer Ryan Foster.

Das Spiel und Rang sechs verloren

Es war ein umkämpftes, zerfahrenes Spiel. Besonders im Vergleich mit Landsberg am Sonntag stand den Tölzern deutlich weniger Raum auf dem Eis zur Verfügung, um ihre Angriffe zu fahren. Chancen gab es dennoch. Und hätte es im Powerplay sogar noch mehr gegeben. Doch die Tölzer machten zu wenig aus der Tatsache, dass Peiting deutlich öfter auf der Strafbank saß. Zwar glich Oliver Ott am kurzen Pfosten in der ersten Tölzer Überzahl zum 1:1 aus, nachdem David Miller vorgelegt hatte. Doch bei den folgenden Gelegenheiten mit einem Mann mehr auf dem Eis blieben die Löwen zu harmlos.

Powerplay ohne Power bestraft

Und wurden bestraft. Weil sie nicht immer konsequent verteidigten, legte Peiting per Doppelpack von Marco Niewollik auf 3:1 vor. Vor allem der dritte Gegentreffer tat weh. Damit drohte in einem bisher ausgeglichenen Spiel der Anschluss verloren zu gehen. Wichtig dass Nick Huard seinen Penalty noch vor der zweiten Pause kaltschnäuzig vollstreckte.

Brandl: Bei Comeback Ausgleich aufgelegt

Die Löwen offensiv wie immer recht gefährlich, und seit Dienstagabend auch wieder mit Max Brandl im Sturm. Er war es auch bei seinem Comeback nach längerer Verletzungspause, der Topscorer Ludwig Nirschl den Ausgleich auflegte. Und erneut Huard – frisch zurück von der Strafbank – brachte die Löwen mit dem 4:3 erstmals in Führung.

Die Führung wechselt erneut

Die Löwen engagiert, aber nicht mit dem allerletzten Siegeswillen. Und es blieb spannend. Denn noch einmal wechselte die Führung. Erst fing Lukas Gohlke eine Scheibe ab, die Justi Späth nicht aus der Luft fischte, und sorgte eiskalt für den erneuten Gleichstand. Und Thomas Heger brachte die Gäste wenig später wieder in Front, 5:4.

Vorgegebene Spielzüge verpuffen

Gut fünf Minuten blieben den Löwen, um das Spiel ein weiteres Mal zu drehen – die letzten gut zwei Minuten sogar erneut in Überzahl. Foster holte seine Mannschaft noch einmal per Timeout zusammen, forderte bestimmte Spielzüge ein. Doch die misslangen, es sprang nichts mehr heraus, auch nicht als ein weiterer Tölzer für Josef Hölzl auf das Eis kam. ECP-Goalie Florian Hechenrieder blieb Sieger – wie bei vielen Tölzer Chancen zuvor.

Wie schon vor knapp zwei Wochen ging das Spiel gegen Peiting verloren. Und auch der Kampf um Tabellenplatz sechs. Vorerst.

Tölzer Löwen - EC Peiting 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)

Tore: 0:1 (1 (7:35) Miller (Heger/Mühlegger), 1:1 (8:45) Ott (Schlager/Sturm, 5-4), 1:2 (21:26) Niewollik (Diebolder), 1:3 (25:42) Niewollik (Gohlke/Greil), 2:3 (39:56) Huard (Penalty), 3:3 (41:11) Nirschl (Brandl/Eichstadt), 4:3 (43:17) Huard (Ward/Nirschl), 4:4 (45:39) Gohlke (Weyrich/Spies), 4:5 (45:10) Heger (Postel/Miller), – Strafminuten: Tölz 4, Peiting 12, – Schiedsrichter: Metzkow/Schusser, – Zuschauer: 680.