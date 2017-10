Derby-Sieg dank Kampf und Abschlussstärke

Eishockey: DEL2

Die Tölzer Löwen nehmen gegen den SC Riessersee Revanche für die 4:9-Hinspiel-Pleite. Für Neuzugang Chris St. Jacques war der 7:3-Erfolg im Derby ein optimaler Einstand.

Bad Tölz– Was für ein Einstand: Erster Scheibenkontakt, erster Angriff, das Solo abgebrüht versenkt. Neuzugang Chris St. Jacques brachte die Tölzer Löwen im Derby früh in Führung und veranschaulichte beispielhaft, warum die Tölzer am Sonntagabend vom SC Riessersee nicht zu schlagen waren: Sie zeigten immensen Einsatz, betrieben großen Aufwand, kämpften unermüdlich und gewannen das Nachbarschaftsduell gegen den erstaunlich schwachen Rivalen aus Garmisch-Partenkirchen in einem unterhaltsamen Spiel mit 7:3. St. Jacques, derspäter noch ein zweites Tor dranhängte, war sich für keinen Check – bei einem verletzte sich Joel Johansson – zu schade, nahm auch an einer ordentlichen Rauferei teil – allerdings weniger erfolgreich – und wurde zum Spieler des Abends bestimmt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Art und Weise, wie es zustande kam“, sagt Löwen-Trainer Rick Boehm.

Er setzte St. Jacques, der am Freitag einen Probevertrag für sechs Wochen unterschrieben hatte, im dritten Sturm mit Michael Endraß und Florian Strobl ein. Letzterer fuhr Doppelschichten mit Philipp Schlager und Marcel Rodman. Die Löwen liefen nur einmal einem Rückstand hinterher, als die Gäste aus ihrer Anfangslethargie aufwachten, und Stephan Wilhelm und Andreas Driendl Riessersee mit 2:1 in Führung brachten. Doch die Löwen drehten das Spiel wieder, Philipp Schlager holte früh im zweiten Drittel die Führung zurück, die sich die Buam bis zum Schluss nicht mehr nehmen ließen.

Garmisch war ohne die Förderlizenz-Spieler aus München angereist. Und die Abwesenheit von Maxi Daubner, Jakob Mayenschein und Andi Eder machte sich negativ bemerkbar. Auch von der Paradereihe mit Louke Oakley und Lubor Dibelka war nicht viel zu sehen. „Tölz war die bessere Mannschaft“, räumt Garmischs Trainer Toni Söderholm ein. „Wir waren nicht kampfstark genug, die Passqualität war nicht so wie sie sein sollte, wir haben zu viele Chancen zugelassen.“ Einen Penalty, als Josef Frank Michael Rimbeck zu Fall brachte, vergab Garmisch. Rimbeck scheiterte an Andreas Mechel, der ein gutes Spiel im Tölzer Tor machte.

Positive Ausnahme bei Garmisch war Driendl, der die Gäste mit seinem zweiten Treffer noch einmal auf 3:4 heranbrachte. Doch diesmal rächte es sich nicht, dass die Löwen einige Hochkaräter ausließen. Beispielsweise als Strobl im Zusammenspiel mit St. Jacques aus kurzer Distanz am Pfosten vorbeischob oder Klaus Kathan aus bester Position drüberschoss. Andreas Schwarz per Bauerntrick, Strobl und Endraß, bei dem der Knoten seit Freitag geplatzt zu sein scheint, machten den Derby-Sieg perfekt. Florian Vollmer scheiterte am Pfosten.

„Ein verdienter und eindeutiger Erfolg“, freut sich Boehm. „Aber wir waren nicht so viel besser, wir hatten diesmal das nötige Glück beim Toreschießen.“ Endraß’ Aufwärtstrend ist ihm aufgefallen. „Er hatte einen schwierigen Start, spielt aber immer für die Mannschaft und hat sich mit Toren belohnt.“ St. Jacques gelungener Einstand freut Boehm ebenfalls. „Das frühe Tor hat uns gutgetan.“

Tölzer Löwen – SC Riessersee 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Tore: 1:0 (2:10) St. Jacques (Strobl/Endraß), 1:1 (11.45) Wilhelm (Gomes/Beck), 1:2 (12.37) Driendl (Eichinger/Thomas), 2:2 (14.23) Schwarz (Lakos/Rodman5-4), 3:2 (20.10) Schlager, 4:2 (24.49) St. Jacques (Hörmann), 4:3 (25.51) Driendl (Wilhelm/Müller, 5-4), 5:3 (29.35) Schwarz (Schlager/Rodman), 6:3 (40.25) Strobl (Schlager/Schwarz), 7:3 (46.32) Endraß, –Strafminuten: Tölz 10 + 10 (Lakos, unnötige Härte), Garmisch 16 + 10 (Wachter, unsportl. Verh.) + 10 (Wilhelm, unnötige Härte), – Schiedsrichter:Cori Müns/Ulpi Sicorschi, – Zuschauer:4115.