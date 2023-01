Die Tölzer Löwen glauben an einen Überraschungssieg in Rosenheim

EISHOCKEY - OBERLIGA SÜD

Von Wolfgang Stauner schließen

Vier Stürmer fallen bei den Tölzer Löwen aus: Huard, Gißibl, Engel und Schlager. Trainer Ryan Foster muss mit mit umgestellten Reihen nach Rosenheim.

Bad Tölz – Um die Gemütslage von Ryan Foster steht es aktuell nicht allzu gut. „Es könnte schon ein bissl besser gehen“, räumt der Headcoach der Tölzer Löwen freimütig ein. Die Gründe für die Missstimmung liegen auf der Hand: Sieben Niederlagen in Folge haben seine Löwen eingesammelt und sind dadurch im Klassement bis Platz zehn durchgereicht worden. Obendrein wurden einige mögliche Zähler leichtfertig vergeben. „Aber mit einem Sieg am Wochenende bin ich wieder etwas beruhigt“, räumt Foster ein.

Jeder Punkt aus Rosenheim ist Big Point

Die Aufgabenstellung könnte hierbei nicht unterschiedlicher sein: Am heutigen Freitag müssen die Buam beim Tabellenzweiten in Rosenheim antreten; jeder Punkt, der aus dem Rofa-Stadion entführt wird, ist ein Big Point. Lindau, am Sonntag in der Hacker Pschorr-Arena zu Gast, sitzt den Löwen mit sechs Punkten Rückstand im Nacken – ein Dreier hat oberste Priorität.

Starbulls mit sieben Siegen in Serie

Gegen die Starbulls, die sich mit sieben Siegen in Folge auf Platz zwei festgesetzt haben, haben die Tölzer bislang gar nicht so schlecht ausgesehen. Sowohl beim 3:4 in Rosenheim, als auch beim 2:3 auf eigenem Eis waren sie in Schlagdistanz zum Team von Trainer Jari Pasanen. „Ich glaube an unsere Chance, einen Überraschungssieg landen zu können“, gibt sich Foster selbstbewusst.

Fischhaber ist Center der ersten Reihe

Allerdings muss der Coach einmal mehr an seinen Reihen tüfteln. „Vier Stürmer fallen aus: Huard, Schlager, Engel und Gißibl“, zählt Foster auf; Nachwuchs-Crack Florian Kästele war beim Training beruflich verhindert, wird aber im Kader stehen. Das größte Kopfzerbrechen bereitet die Sperre von Center Nick Huard, der sich mit einem Ellbogen-Check in Deggendorf eine Spieldauer-Diszi eingefangen hat und nun ein Spiel aussetzen muss. Christoph Fischhaber soll die Lücke in der ersten Sturmreihe schließen. „Er hat viel Übersicht und ist defensiv orientiert. Er muss seine Nebenleute Ward und Nirschl absichern“, erwartet Foster. Über den anderen beiden Reihen grübelt der Trainer noch: „Justi Späth und Max Brandl sind als Center gesetzt, die Nebenleute werde ich kurzfristig benennen.“

Moritz Serikow absolviert Probetraining

Im Training durfte Foster auch einen neuen Spieler in Augenschein nehmen: Moritz Serikow, Sohn des viermaligen Deutschen Meisters Alexander Serikow. Der 19-Jährige aus der Landshuter Talentschmiede sucht nach kurzen Engagements in Passau, Selb und Höchstadt nach einem neuen Arbeitgeber, wird aber aller Voraussicht nach nicht in Tölz zum Zuge kommen. „Junge, talentierte Spieler haben wir selbst zur Genüge“, stellt Löwen-Manager Ralph Bader. „Ich glaube nicht, dass er uns weiterhelfen kann.“

Für die große Herausforderung in Rosenheim hat sich Foster im Training vor allem die Special Teams zur Brust genommen. Sowohl in Über- als auch in Unterzahl sind die Starbulls – ganz im Gegensatz zu den Löwen – eine Macht. Den Schlüssel zum Erfolg sieht der Trainer darin, „dass wir in Unterzahl endlich wieder zu Null spielen und in Überzahl treffen“.