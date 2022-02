Die verhängnisvollen Minuten der Tölzer Löwen

Von: Nick Scheder

Eine halbe Stunde lang mitgehalten: Die Tölzer Löwen (gelbe Trikots, v. li.) Cam Spiro, Ian Brady und Lubor Dibelka vor Dresdens Torhüter Kristian Hufsky. Am Ende wurden sie mit 1:8 abgewatscht. © Oliver Rabuser

Wieder verlieren die Tölzer Löwen ein Spiel innerhalb weniger Minuten: Bei der 1:8-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Dresden geht ihnen die Kraft aus.

Bad Tölz – Eine Niederlage, die nicht überraschend kam. Die Tölzer Löwen mit dem Rücken zur Wand mit kleinem Kader gegen den Spitzenreiter: Dresden kam mit einer kompletten Reihe mehr im Aufgebot, mit einer der besten Defensiven der DEL 2, mit einem namhaften Lineup, mit besseren Specialteams. Dafür verkauften sich die arg dezimierten Tölzer Löwen zunächst ganz gut, doch die Kraft hielt nur eine gute halbe Stunde: Nachdem sie den 0:1-Rückstand aufgeholt hatten, nahmen sie ein paar Strafzeiten zu viel, Dresden traf ohne viel Widerstand fünfmal in sechseinhalb Minuten – sogar in Tölzer Überzahl musste Jimmy Hertel hinter sich greifen. Am Ende stand eine 1:8-Niederlage, Tölz bleibt außerhalb der Top-Zehn-Ränge.

Die verhängnisvollen Minuten der Tölzer Löwen

„Wir haben das Spiel wieder innerhalb von ein paar Minuten im zweiten Drittel verloren“, moniert Trainer Kevin Gaudet. „Ein Gegentor in eigener Überzahl, eines haben wir selbst gemacht, blöde Strafen, Unterzahltore, da ging vieles schief“, schimpft er. Anschließend habe den Löwen die Kraft gefehlt, sich zurückzukämpfen. Dresden fuhr den Sieg im Schongang, clever und mit zwei weiteren Toren nach Hause. Höhepunkt in der Schlussphase: Markus Eberhardts Faustkampf, angefeuert von den wenigen Dauerkartenbesitzern, die das Stadion diesmal besuchen durften. Er knöpfte sich Dresdens Jordan Knackstedt vor, machte keine schlechte Figur, holte sich allerdings eine Zehn-Minuten-Strafe für unsportliches Verhalten ab.

Eberhardts Faustkampf mit dem Goldhelm

Zuvor war er nicht immer Sieger gegen den Eislöwen-Goldhelm. Doch zunächst sah es gar nicht nach einer klaren Niederlage für Tölz aus. Sie hielten gut mit, allerdings bezahlten sie gleich die erste Strafe mit dem 0:1. Aber im zweiten Drittel, in dem es rauf und runter ging mit Chancen auf beiden Seiten, meldeten sie sich mit dem Ausgleich zurück. Pascal Aquin, erneut mit guten Offensiv-Impulsen, schloss ein gutes Powerplay der Löwen mit dem 1:1 ab. „Wir hatten sogar die Führung auf dem Schläger“, meint Gaudet. Lubor Dibelka aus kurzer Distanz und Ian Brady – im Powerplay frei im Slot – vergaben ihre Chancen. Im Gegenzug Tor für Dresden. Der Beginn der verhängnisvollen Minuten. Gaudet: „Wir waren nicht gut genug, gegen so eine starke Mannschaft zurückzukommen.“

Tölzer Löwen - Dresdner Eislöwen 1:8 (0:1, 1:5, 0:2)

Tore: 0:1 (10:20) Andres (Kuhnekath/Knackstedt, 5-4), 1:1 (28:26) Aquin (Brandl/Dibelka, 5-4), 1:2 (32:16) Knackstedt (Karlsson, 4-5), 1:3 (34:21) Andres (Kuhnekath, 5-3), 1:4 (35:22) Knackstedt (5-4), 1:5 (38:19) Karlsson (Drews), 1:6 (38:48) Walther (Drews), 1:7 (46:08) Suvanto (Kuhnekath/Rundqvist), 1:8 (58:22) Mrazek, – Strafminuten: Tölz 14 + 10 (Eberhardt, unsportl. Verhalten), Dresden 10, – Schiedsrichter: Kannengießer/Kapzan, – Zuschauer: 480.