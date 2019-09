Drei Tölzer DNL-Cracks schießen Altmeister Füssen ab

Vielseitig einsetzbar: Tryout-Spieler Jan Bednar (Mitte) wechselte nach Stefan Reiters Ausfall in den Sturm, Christoph Kiefersauer erzielte in Unterzahl das zwischenzeitliche 4:0.

EISHOCKEY

Der 8:2-Heimerfolg über den EV Füssen war mit Ausnahme einer starken Vorstellung dreier Tölzer Nachwuchsspieler nichts anderes, als ein Muster ohne jeden Wert. Stefan Reiter droht mit gravierender Schulterverletzung für lange Zeit auszufallen.

Zwei Heimspiele an einem Wochenende, begleitet von einer völlig konträren Attraktivität – das scheint für viele Löwenfans zu viel des Guten. Mutmaßlich wird die Arena am Sonntag (17 Uhr) gegen den EBEL-Halbfinalist Red Bull Salzburg vergleichsweise gut gefüllt sein. Mit dem Duell zweier Altmeister aus den 1960-er Jahren ins Wochenende zu starten, goutierte indes nur der hartgesottene Teil des Tölzer Anhangs. Die Ränge der Arena waren allenfalls zu 20 Prozent gefüllt.

Auch auf dem Spielbericht des Zweitligisten taten sich unerwartet einige Lücken auf. Kevin Gaudet schonte geflissentlich das leicht angeschlagene Ausländertrio um Shawn Weller, Tyler McNeely und Max French für den Showdown am Sonntag. „Ich hoffe, da sind sie dabei – wollen tun sie natürlich“, sagt der Löwen-Trainer.

Richtig war die Schonung in jedem Falle, verloren die Tölzer doch im dritten Kräftemessen mit einem Oberligisten ihren dritten Leistungsträger. Mitte des ersten Drittels rauschte Stefan Reiter nach einem Bandencheck des Füsseners Jalen Schulz in hohem Bogen in die Bande und wenig später mit schmerzverzerrter Miene und gebückter Haltung in die Kabine. Der massiv eingeschränkte Bewegungsradius der Schulter verhieß nichts Gutes. Noch während der Partie befand sich der torgefährliche Außenstürmer schon auf dem Weg in die Murnauer Unfallklinik. Man braucht kein Prophet zu sein, um die Tragweite der Verletzung zu erahnen. „Ein schmutziger Check“, kritisierte Gaudet. In gleichem Atemzug räumte er aber auch ein, dass der Spieler „nicht bereit“ gewesen sein.

Reiters Teamkollegen erledigten ihre Pflichtaufgabe derweil schnörkellos, wiesen den Oberliga-Aufsteiger schnell in die Schranken. Insbesondere die Leihspieler aus dem DNL-Team wussten zu gefallen. Gaudet nominierte die Jungspunde Thomas März und Oliver Ott. Und siehe da: Beide Talente beeinflussten die Partie im ersten Spielabschnitt maßgeblich, schossen durch ihre Präsenz am Torraum den deutlichen 3:0-Vorsprung heraus. Nach Reiters Ausfall kam auch noch Maxi Leitner als Defensivspieler zum Einsatz, Jan Bednar nahm derweil die verwaiste Stelle im dritten Angriffsblock ein. Auch Leitner durfte alsbald den Puck für seinen ersten Torerfolg im Herrenbereich einsackeln. Luca Tosto warf ihn ihm beim anschließenden Wechsel hinterher. Dazwischen lag Christoph Kiefersauers Shorthander, später folgten der Alleingang von Tosto und ein Doppelschlag von Hannes Sedlmayr.

„So ein Spiel musst du gewinnen“, urteilte der Coach nüchtern. Vielmehr haderte der 56-Jährige mit übernatürlichen Kräften. „Ich bin enttäuscht vom Hockey-Gott, weil wir den nächsten Spieler verloren haben.“ Auch zur abnehmenden Kaderdichte äußerte sich Gaudet: „Nachverpflichtungen wären super, aber sie sind wahrscheinlich nicht möglich.“ Er habe keine andere Wahl als weiterhin auf die jungen Spieler zu setzen, auf die er „richtig stolz“ sei. Ein perfekter Saisonstart sieht freilich anders aus. „Aber da müssen wir jetzt durch.“

Tölzer Löwen – EV Füssen 8:2 (3:0, 2:1, 3:1)

Tore: 1:0 (6:17) März (Dibelka, Sedlmayr), 2:0 (7:13) Ott (Sedlmayr), 3:0 (19:44) Ott (Kiefersauer), 4:0 (25:53) Kiefersauer (Pfleger, Bednar 4-5), 5:0 (35:50) Leitner (Dibelka), 5:1 (37:24) Vogl (Schulz, Dropmann), 6:1 (41:56) Tosto, 7:1 (45:31) Sedlmayr (Dibelka, Schlager 5-4), 7:2 (51:44) Velebny, 8:2 (54:24) Sedlmayr (Dibelka). – Strafminuten: Bad Tölz 6, Füssen 8 + 10 Schulz (Check gg. Nacken/Kopf) + 5 + 20 Payeur (Slew-Footing). – Schiedsrichter: Stephan Bauer/Stefan Vogl. – Zuschauer: 989.