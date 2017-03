Das dritte Play-off-Spiel der Tölzer Löwen gegen den EV Landshut im Liveticker

Live aus dem Stadion

von Melina Staar schließen

Play-off-Spiel drei zwischen den Tölzer Löwen und dem EV Landshut. Die „Buam“ können nach zwei Siegen bereits heute den Sack zumachen und die Serie für sich entscheiden.

Bad Tölz - 3:0, 2:1 - so endeten die bisherigen beiden Play-off-Spiele zwischen Tölz und Landshut. In der Best-of-Five-Serie haben die Löwen daher heute Abend, ab 19.30 Uhr, die Chance, den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.

Trainer Axel Kammerer kann auf die volle Mannschaftsstärke zurückgreifen und lobt die spielerische und taktische Disziplin in den bisherigen Begegnungen.

Vom Spiel gibt es wieder einen Liveticker. Dieser startet etwa um 19.15 Uhr.

Live Blog Play-offs, Spiel 3: Tölzer Löwen vs EV Landshut