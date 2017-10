Dezimiert, aber abgezockt

Clever gemacht : Hannes Sedlmayr (Mitte) schließt ein schönes Solo mit dem 3:1 ab, holt mit den Tölzer Löwen gegen Weißwasser den dritten Sieg in Folge und wird zum Spieler des Abends bestimmt.

Eishockey: Del 2

von Nick Scheder schließen

Auf den Negativlauf folgt eine kleine Siegesserie: Beim 4:1 gegen die Lausitzer Füchse erweisen sich die dezimierten Tölzer Löwen als recht abgezockt, sind nun seit drei Spielen ungeschlagen – und klettern auf Rang zwölf der Tabelle.

Bad Tölz–Es sind nicht die ganz großen Favoriten in dieser Saison, gegen die sich die Tölzer Löwen jetzt in drei Spielen durchgesetzt haben. Aber Punkte gegen Teams auf Augenhöhe sind heuer extrem wichtig für den Aufsteiger. Und gegen die Lausitzer Füchse gestern Abend hatten die Tölzer Löwen ihre Hausaufgaben gemacht. Sie stellten unter Beweis, dass sie mittlerweile auch die einfachen Tore draufhaben, leisteten sich kaum Fehler und wussten dafür im Powerplay zu überzeugen: In zweiten Drittel, als die Gäste einer nach dem anderen auf der Strafbank Platz nahmen, zogen die Buam mit zwei Toren auf 3:1 davon. Für den Lausitzer Trainer Hannu Järvenpää der Knackpunkt der Partie.

Sein Tölzer Kollege Rick Boehm war sehr zufrieden. Er war gezwungen gewesen, seine Reihen zu reduzieren und umzustellen. Wegen der Ausfälle von Flo Strobl, Dominik Walleitner und nun auch noch Joonas Vihko (siehe unten) liefen gegen Weißwasser nur drei Tölzer Reihen auf. Für den verletzten Finnen spielte Manuel Edfelder im ersten Sturm. Er machte seine Sache gut, hatte es aber neben Marcel Rodman und Philipp Schlager schwer zu glänzen: Die beiden drehten richtig auf.

Boehm hatte im ersten Drittel noch Sorgen, ob seine drei Reihen „das hohe Tempo über 60 Minuten mitgehen könnten, das Lausitz vorlegte“. Doch die dezimierten Löwen machten die fehlenden Spieler durch großen Einsatz wett. „Es war sehr wichtig, dass sich jeder für die Mannschaft eingesetzt hat“, lobt der Löwen-Coach.

Die Tölzer gingen in Führung. Michael Grabmaiers Schlenzer im Angriffsdrittel landete bei Hannes Sedlmayr, der mit der Rückhand auf 1:0 stellte. Zwar glich Christopher Bodó aus, indem er einen Abpraller nach Maximilian Adams Blueliner abstaubte. Doch nach dem ersten Wechsel leisteten sich die Gäste zu viele Strafen. Und die Löwen stellten – zweimal recht abgezockt im Powerplay – auf 3:1. Marcel Rodman, der Andreas Schwarz links auf die Reise geschickt hatte, bekam die Scheibe vor dem Tor genau auf den Schläger zurück und ließ Ex-ECT-Keeper Konstantin Kessler keine Chance. Wenig später zog Sedlmayr ebenfalls über links vors Tor, legte sich die Scheibe auf die Rückhand – und schloss ein schönes Solo mit seinem zweiten Tor zum 3:1 ab.

Im Schlussdrittel ließen die Löwen nichts mehr anbrennen – auch das recht abgeklärt. Boehm: „Wir haben wenig zugelassen.“ Andreas Mechel, der einige Scheiben abprallen ließ, aber auch gute Paraden zeigte, hielt seinen Kasten sauber. Michael Grabmaier krönte einen guten Auftritt mit dem 4:1. Wieder ein Tor ohne Schnörkel, dafür mit guter Vorarbeit von Klaus Kathan.

Beim Personal zeichnet sich nur etwas Entspannung ab: Flo Strobl möchte und könnte bald zurückkommen. Bei Dominik Walleitner ist der Einsatz noch ungewiss, die beiden Finnen fallen lange aus. Doch Boehm hat nach dem Spiel gegen Weißwasser die Erkenntnis gewonnen, „dass wir auch ohne diese wichtigen Spieler gewinnen können“. Die hohe Schlagzahl und Intensität der drei Reihen dürfte allerdings ganz schön an die Substanz gegangen sein. Weitere drei Punkte und der Aufstieg auf Platz zwölf könnten darüber hinwegtrösten.

Tölzer Löwen – Lausitzer Füchse 4:1 (1 :1, 2:0, 1:0)

Tore:1:0 (3.05) Sedlmayr (Grabmaier/Kathan), 1:1 (8.33) Bodo (Adam), 2:1 (25.48) Rodman (Schwarz/Edfelder, 5-4), 3:1 (33.45) Sedlmayr (Frank/Kolacny, 5-4), 4:1 (45.25) Grabmaier (Kathan/M. Reiter), – Strafminuten: Tölz 2, Lausitz 12,Schiedsrichter: Ralph Bidoul (Sonthofen), –Zuschauer: 1401.