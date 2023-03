Tölzer Löwen: Druckabfall im 2. Drittel

Von: Nick Scheder

Teilen

Völlig von der Rolle: Die Tölzer Löwen – hier mit Nick Huard (Mitte), Tyler Ward (li.) und Erik Gollenbeck – verloren im zweiten Drittel komplett den Zugriff auf das Pre-Play-off-Spiel bei den Memmingen Indians und sind nun gewaltig unter Zugzwang für das Heimspiel am Freitag. © ERWIN Hafner

Tölzer Löwen verlieren in Memmingen 3:6. Kaum ein Aufbäumen nach ganz schwachem zweiten Drittel.

Memmingen/Bad Tölz – Wiedergutmachung war das nicht. Eher eine Abfuhr für die Tölzer Löwen. Mit unglücklichen Gegentoren, einem kraftlosen Mittelabschnitt ohne jeglichen Druck und Siegeswillen und einer halbherzigen Aufholjagd mussten sie sich am Dienstag beim ECDC Memmingen mit 3:6 geschlagen geben. Damit liegen sie in der Pre-Play-off-Serie um den Einzug ins Play-off-Achtelfinale mit 0:1 zurück und sind am Freitag (19.30 Uhr) in eigenem Stadion zum Siegen verpflichtet. „Wir wollten schon im Auswärtsspiel die Chance nutzen, quasi eine Saison neu anzufangen“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster. „Die Chance haben wir nicht genutzt.“

Druckabfall im 2. Drittel

Ohne den erkrankten Torjäger Ludwig Nirschl, dafür mit Verteidiger Erik Gollenbeck im Paradesturm und vier kompletten Offensivreihen – aufgefüllt mit Nachwuchsspielern – lieferten sie den Indians anfangs ein ausgeglichenes Duell zweier offensivorientierter Teams – freilich mit zwei Schönheitsfehlern auf Tölzer Seite: Bereits nach 17 Sekunden landete die Scheibe zum 0:1 hinter Philip Lehr – es war bereits der zweite Angriff auf den Tölzer Kasten. Zuvor entschärfte der Löwen-Keeper schon einen Schuss von Donat Peter. Nachdem die Tölzer besser ins Spiel gefunden hatten und auf den Ausgleich drängten, fingen sie sich Gegentreffer zwei und drei – kurz vor und nach der Pause: Leo Kittel zimmerte von der blauen Linie zum 2:0 ins Kreuzeck. Und Andrew Johnston erhöhte auf 3:0, als die Scheibe von Dillon Eichstadts Rücken ins Tor trudelte.

Löwen schon in der Sommerpause?

Die Löwen schienen sich bereits in die Sommerpause zu verabschieden. Foster: „Ein ganz schlechtes zweites Drittel.“ In zwei folgenden Powerplay-Situationen blieben sie nicht nur ohne eigene Torchance. Sondern nach Christoph Fischhabers Scheibenverlust in der neutralen Zone staubte auch noch Milan Pfalzer eiskalt zum 4:0 in Unterzahl ab. „Das war für mich der Schlüssel, danach gingen die Köpfe komplett nach unten“, meint der Löwen-Trainer.

Höchststrafe Shorthander

Ein weiterer Alleingang hätte fast zu einem weiteren Shorthander für die Indians geführt. Lehr war zur Stelle. Trotzdem: Eine blamable Klatsche deutete sich an, als dann auch noch jegliches Abwehrverhalten ausblieb. So ließ Tölz bei einem Memminger Angriff den heranrauschenden Donat Peter völlig unbewacht. Der fackelte nicht lange und stellte auf 5:0. Der Frust war auch bei Anton Engel erkennbar, der den jungen Maxim Kryvorutskyy ohne Not in die Bande checkte und dafür fünf Minuten raus musste. Ein weiteres Powerplay für Memmingen, das die fünf Minuten zu einem weiteren Treffer – Christopher Kasten von der blauen Linie – nutzte. Zuvor hatte immerhin Tyler Ward auf 1:5 verkürzt.

Auszeit erst kurz vor Schluss

Zeit für eine Auszeit? Um die Spieler noch einmal wachzurütteln? Den entnervten Philip Lehr, den bei den Gegentreffern kaum eine Schuld trifft, der von seinen Mitspielern meist sträflich allein gelassen wurde, aus dem Spiel zu nehmen, war wohl keine Option: Enrico Salvarani war mit Magen-Darm-Virus daheim geblieben. Nur DNL-Keeper Joshua Baron hatte die Fahrt nach Memmingen angetreten.

Doch noch zum Kämpfen begonnen

Lehr verließ schließlich doch noch seinen Kasten. Aber erst drei Minuten vor Schluss, als die Löwen immerhin so etwas wie Rauchzeichen gegen die Indians abgaben, sich mit zwei Treffern zum 3:6 zurückmeldeten und sich doch noch einem Memminger Kantersieg entgegenstemmten. „Wir haben endlich angefangen zu kämpfen“, sagt Foster. „Aber das reicht nicht, wir müssen 60 Minuten lang kämpfen, wenn wir das am Freitag nicht tun, war’s das. Am Freitag müssen wir gewinnen.“

ECDC Memmingen - Tölzer Löwen 6:3 (2:0, 4:1, 0:2)

Tore: 1:0 (0:17) Pekr (Peter), 2:0 (18:54) Kittel (Johnston), 3:0 (21:48) Johnston (Topol/Kittel, 5-4), 4:0 (26:11) Pfalzer (Dopatka, 4-5), 5:0 (29:51) Peter (Pekr/Hafenrichter), 5:1 (32:45) Ward (Schlager/Huard), 6:1 (37:28) Kasten (Hafenrichter/Marsall, 5-4), 6:2 (46:12) Gollenbeck (Schlager/Hörmann), 6:3 (49:07) Engel (Späth/Kästele), – Strafminunten: Memmingen 10, Tölz 11, –Schiedsrichter: Zsombor Palkövi/Achim Moosberger, – Zuschauer: 1285.