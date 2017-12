Durcheinander in der Defensive

Nahe an der Überraschung dran: Julian Kornelli und die Tölze r Löwen hätten mit einer furiosen Schlussoffensive in Freiburg beinahe den EHC um Goldhelm Nikolas Linsenmaier niedergerungen.

Eishockey: DEL 2

von Oliver Rabuser schließen

Nichts Neues bei den Tölzer Löwen: Bei der 4:6- Niederlage in Freiburg schlägt sich das Team durch haarsträubende Fehler und unerklärliche Blackouts mehr oder weniger selbst.

Muss denn immer erst etwas Negatives passieren, damit die Löwen halbwegs auf Betriebstemperatur kommen? In der ersten Drittelpause war im interaktiven Bereich des Tölzer Livetickers ein wunderbarer Silvester-Epilog nachzulesen. Sprich: Es herrschte explosive Stimmung. Viele Fans verfolgten auf sprade-tv die neuerlich grenzwertige Vorstellung ihrer Lieblinge.

Gepoltert wurde gleichwohl zurecht. Denn was die Isarwinkler im ersten Abschnitt zeigten, war eines Zweitligisten nicht würdig. Insbesondere in der Defensive sah es so aus, als wäre eine Gruppe von Laienschauspielern für die Löwen-Abwehr eingesprungen. Schon in der ersten Minuten kullerte der Puck unkontrolliert gegen den Pfosten des von Michael Boehm gehüteten Gehäuses. Freiburgs Führungstreffer fiel ein paar Minuten später im Powerplay durch einen Schlagschuss.

Soweit nicht ungewöhnlich. Doch schon beim zweiten Treffer der Breisgauer herrschte heilloses Durcheinander im Defensivzentrum. Joonas Vihkos Anschlusstreffer war zunächst als Randnotiz abzuheften. Denn gleich beim Anbully stand die Tölzer Hintermannschaft falsch postiert, sodass Tom Horschel gegen Nikolas Linsenmeier zur Notbremse greifen musste. Während des Powerplays verirrte sich obendrein ein fünfter Tölzer Crack auf dem Eis, wodurch Chris Billich in doppelter Überzahl auf 3:1 stellen konnte.

„Sehr weit weg vom Gegner“, sah Löwen-Trainer Rick Boehm seine Mannen. Purer Slapstick: Die Gäste schafften es am gestrigen Abend gleich dreimal, sich wegen zu vieler Akteure auf dem Eis selbst zu dezimieren. Der Coach schüttelte ratlos den Kopf: „Jeder weiß, wann er dran ist. So etwas ist von der Organisation her unerklärlich.“

Die Buam entdeckten allerdings auch ihren Kampfgeist. Schon das zweite Drittel gestaltete der Aufsteiger gegen biedere Hausherren überlegen. Hannes Sedlmayrs Anschlusstreffer zum Ende hin, befeuerte die Gier nach einem Ende der Durststrecke. Erst recht als Sedlmayr mit seinem zweiten Treffer zu Beginn des Schlussdrittels den Spielstand egalisierte. Dennoch entpuppte sich das sportliche Comeback einmal mehr nur als Momentaufnahme. Die dritte Bankstrafe wegen zu vieler Akteure auf dem Eis führte schnell zum neuerlichen Rückstand. Und was sich die Tölzer Abwehr beim Solo von Julian Airich zum 5:3 dachte, bleibt wohl auf ewig ungeklärt.

Die knapp 3000 Besucher sollten indes im Hinblick auf das Löwen-Heimspiel gegen Dresden am Samstag ein Fingerzeig für jene Tölzer Fans sein, die selbst bei den Weihnachtsspielen durch Abwesenheit glänzen. Unterstützung könnte die Mannschaft dringend gebrauchen. Denn das ist einer der wenigen Faktoren, die sich trotz des schmalen Budgets umsetzen ließen. Nach dem Anschlusstreffer von Julian Kornelli harrten handgezählte 17 Tölzer Schlachtenbummler der Dinge und hofften vor allem auf ein Erfolgserlebnis. Doch als Freiburgs Jakub Babka inmitten der Löwen-Schlussoffensive noch ins leere Gehäuse traf, überraschte in diesen Tagen niemanden mehr.

EHC Freiburg – Tölzer Löwen 6:4 (3:1, 0:1, 3:2)

Tore: 1:0 (6:37) Mancari (Kunz, Billich 4-3), 2:0 (7:50) Linsenmaier (Kunz, Billich, 2:1 (16:25) Vikho (Schlager, Lakos 5-4), 3:1 (18:19) Billich (Mancari, Linsenmaier 5-3), 3:2 (38:35) Sedlmayr (St. Jacques, Kathan) 3:3 (41:14) Sedlmayr (Kathan, Kolacny), 4:3 (42:05) Billich (Linsenmaier, Mancari 5-4), 5:3 (52:17) Airich, 5:4 (56:23) Kornelli (Lakos), 6:4 (59:48) Babka (Duda ENG). – Strafminuten: Freiburg 6, Bad Tölz 16. – Schiedsrichter: Eric Daniels, Markus Krawinkel. – Zuschauer: 2925.