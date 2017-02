Gas geben für die Top-Vier

Eishockey: Deutsche NAchwuchsliga

von Nick Scheder

In den Top-Vier will sie sich unbedingt halten, die DNL-Mannschaft des EC Bad Tölz. Ein Sieg heute Abend gegen Landshut würde einen großen Schritt in diese Richtung bedeuten.

Bad Tölz – Die Mannschaft hat überrascht. Trainer Rick Boehm hätte vor der Saison nicht erwartet, dass das DNL-Team des EC Bad Tölz unter den Top-Vier in der höchsten deutschen Nachwuchsliga mitmischt. „Aber die Spieler haben sich sehr gut entwickelt, es ist eine homogene Mannschaft geworden.“ Damit sie vorne dranbleiben – momentan liegt der ECT auf Rang drei der Tabelle – brauchen die Tölzer allerdings aus den verbleibenden drei Partien der Hauptrunde noch ein paar Punkte. Am besten auch heute Abend (19 Uhr) im vorgezogenen Heimspiel gegen den EV Landshut.

Die ersten vier der Tabelle dürfen während der Pre-Play-offs nämlich die Beine hochlegen, während Fünfter bis Achter gegen die ersten Vier der unteren (blauen) Gruppe spielen. Die Sieger dieser Duelle treffen in den Play-offs auf die ausgeruhten Top-Vier. Die Sieger dieser Runde machen dann im Endturnier (25./26. März in Tölz) den Deutschen Meistertitel unter sich aus. „Unseren Tabellenplatz zu halten, ist also durchaus empfehlenswert“, sagt Boehm.

Dazu braucht es eine gute Leistung gegen den Tabellensiebten, den der DNL-Coach stark einschätzt. Die drei bisherigen Spiele waren allesamt knapp. Landshut kann viel Druck machen, ist lauffreudig und spielt selten taktisch abwartend. Das bedeutet für die Tölzer: „Selbst Druck machen, sie aus unserem Drittel weghalten und mit offensiven Aktionen beschäftigen“, fordert Boehm.

Sein Kader bereitet ihm weder qualitativ noch quantitativ Sorgen, auch wenn hinter den Einsätzen einiger Spieler noch Fragezeichen stehen: Timo Gams, Maximilian Hirschberger und Constantin Ontl waren krank und fehlten im Training am Montag. Sonst muss Boehm aber keine Ausfälle kompensieren. Auch der Termin unter der Woche – der ECT entsprach dem Wunsch der Landshuter, die am letzten Spieltag eine Partie gegen Mannheim austragen wollen – stört ihn nicht weiter. „Das trifft beide Mannschaften gleich.“

Er hofft, dass sein Team den Kampfgeist aus dem Spiel vom vergangenen Sonntag gegen Krefeld aufbringt. Nur mit großem Einsatz, so glaubt er, können die Tölzer Landshut schlagen und ihr Ziel erreichen: Mit einem Punkt wäre ein Platz unter den ersten vier nur noch gefährdet, wenn sowohl Mannheim als auch Berlin alle verbleibenden vier Spiele gewinnen. Boehm: „Wir müssen Gas geben.“