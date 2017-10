Eine Niederlage, die Hoffnung macht

Einen regelrechten Sprung machten Klaus Kathan und die Tölzer Löwen in Bietigheim in Bezug auf ihre Leistung.

eishockey: DEL 2

von Nick Scheder schließen

Zwar verloren die Tölzer Löwen auch das siebte Spiel in Folge. Doch ausgerechnet bei Spitzenreiter Bietigheim war der Aufsteiger so dicht an einem Sieg wie noch nie, hatte viel Pech und zeigten sich klar verbessert.

Bietigheim/Bad Tölz– Dass Matt McKnight früh im Schlussabschnitt allein vor dem Löwen-Tor auftauchte und das 3:2 erzielen durfte, war eher eine Ausnahme. Die Tölzer Löwen waren bei ihrem siebten Spiel in der DEL 2 konzentriert, vermieden böse Fehler und leichte Gegentore und hatten viel Pech, dass sie am Freitagabend beim Spitzenreiter trotzdem wieder mit leeren Händen dastehen: Einige Pfosten- und Lattentreffer verhinderten einen Erfolg für die leidenschaftlich aufspielenden Gäste. „Es war ein ausgeglichenes, positives Spiel, das viele Gründe zur Hoffnung liefert“, freut sich Rick Boehm trotz der siebten Niederlage. „Es hat gezeigt: Wir sind konkurrenzfähig – selbst beim Tabellenführer.“

Dessen Glück – Bietigheim hat nun alle sieben Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen – fehlte den Löwen. „Wir haben das entscheidende Tor nicht gemacht, aber das entscheidende kassiert“, sagt Boehm enttäuscht.

Denn es war durchaus mehr drin. Den Löwen war anzumerken, dass sie endlich Lohn für ihre Mühen kassieren wollten. Torhüter Andreas Mechel, dem Boehm „ein hervorragendes Spiel“ bei seinem Ex-Verein bescheinigte, war zur Stelle, wenn’s drauf ankam. Und Philipp Schlager ließ gleich mal das Metallgestänge hinter Steelers-Goalie Sinisa Martinovic erzittern. Marcel Rodman vergab eine 2:1-Situation. Ein Blitzstart der Löwen, doch die Steelers gingen in Führung. „Sie hatten auch gute Chancen“, räumt Boehm ein. Matt McKnight vollstreckte ein kurzes Zuspiel im Torraum. Da hatte wieder die Cleverness gesiegt.

Doch die Löwen kamen nicht aus dem Tritt, sie erarbeiteten sich Chancen, und der Ausgleich nach der ersten Pause war hochverdient: Klaus Kathan traf per verdecktem Schuss. Das Schlusslicht verkaufte sich weiter gut, ging sogar in Führung: Constantin Ontl stocherte vor Martinovic so lange, bis die Scheibe drin war.

Ein neues Gefühl für die Löwen in dieser Saison: eine Führung zur Schlussphase. Allerdings verpassten Shawn Weller kurz vor und erneut McKnight kurz nach der Pause den Buam einen Dämpfer, drehten das Spiel auf 3:2. Doch wieder kurz vor dem Ziel die Luft ausgegangen? Denkste: Schlager vollstreckte Rodmans Zuspiel in die Mitte zum Ausgleich. Doch Tyler McNeely erhöhte auf 4:3, die Löwen versuchten alles, trafen aber nur Pfosten (Rodman) und Latte (Lakos). Boehm ist dennoch nicht unzufrieden. „Wir haben konstant gespielt, haben uns keine Schwächephase geleistet, weniger Fehler gemacht.“ Diese Niederlage macht Hoffnung.

Bietigheim Steelers - Tölzer Löwen 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Tore: 1:0 (6.56) McKnight (Weller/Auger, 5-4), 1:1 (25.51) Kathan (Sedlmayr/Kolacny ), 1:2 (37.49) Ontl (Endraß/Edfelder) 2:2 (38.51) Weller (Auger/Borzecki), 3:2 (41.08) McKnight (Hauner/Lukes), 3:3 (44.47) Schlager (Rodman/Lakos ), 4:3 (52.57) McNeely (Weller/Hauner), –Strafminuten: Bietigheim 6, Tölz 2, –Schiedsrichter: Dominic Erdle, Daniel Kannengießer, –Zuschauer: 2147.